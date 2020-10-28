Bugün bankalar, noter ve PTT açık olacak mı? 28 Ekim Çarşamba kamu ve özel bankalar tatil mi, noterler yarım gün mü çalışıyor?

Mustafa Kemal Atatürk tarafından 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet 97. yaşında ülke genelinde kutlanacak. 29 Ekim Perşembe gününün resmi tatil olmasıyla birlikte 28 Ekim Çarşamba da noterlerin, PTT'lerin, kargoların ve bankaların açık olup olmayacağı merak ediliyor. Resmi Gazete'de de geçen bilgiye göre 28 Ekim Çarşamba devlet dairelerinde ve bankalarda çalışma sistemi yarım gün olacak. Yarın bankalar, kargolar, hastaneler ve noter açık mı?
28 EKİM ÇARŞAMBA YARIN BANKALAR AÇIK MI? NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?
Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi kamu bankalarının yanı sıra Yapı Kredi, Garanti Bankası, QNB Finansbank, ING Bank, Akbank gibi özel bankalar da 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün çalışıp yarım gün tatil olacak. Bankaların öğle tatiline kadar açık olacağı ifade edildi. Bankalar 29 Ekim Perşembe tamamen kapalı olacak.
Aynı şekilde noterlerin de yarın açık olup olmayacağı merak ediliyor. Noterler de tıpkı bankalar gibi yarın öğlene kadar açık olacak. 28 Ekim Çarşamba günü öğlene kadar açık olacak noterler 29 Ekim Perşembe tamamen kapalı olacak.
PTT VE HASTANELER YARIN AÇIK OLACAK MI?
PTT ve PTT Kargoların da yarın yarım gün açık olacağı ifade edildi. 28 Ekim Çarşamba gününün yarım gün tatil olması nedeniyle PTT'nin de öğlene kadar açık olacağı kaydedildi. 29 Ekim Perşembe ise PTT'ler kapalı olacak.
Hastaneler konusundaki durum devlet ve özel hastaneler arasında değişim gösteriyor. Devlet hastaneleri arife günü yarım gün hizmet verecek. Acil alanı 24 saat açık olan hastanelerin diğer bölümleri ise 29 Ekim'de kapalı olacak.