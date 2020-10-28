Haberler Yaşam Haberleri Bugün eczaneler kaça kadar açık? 28 Ekim’de eczaneler yarım gün mü çalışıyor?

Bugün eczaneler kaça kadar açık? 28 Ekim’de eczaneler yarım gün mü çalışıyor? Yurt genelinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamaya hazırlanıyoruz. Cumhuriyetimizin 97. Kuruluş yılında 29 Ekim resmi tatil olurken, 28 Ekim’de devlet daireleri için yarım gün olacak. Bugün, eczane, banka gibi yerlerde işleri olan vatandaşlar ise bu çalışma yerlerinin kaça kadar açık olup olmadıklarını merak ediyor. Peki, Bugün eczaneler kaça kadar açık? 28 Ekim’de eczaneler yarım gün mü çalışıyor? İşte detaylar;

Giriş Tarihi: 28.10.2020 10:09 ABONE OL