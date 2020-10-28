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Bugün eczaneler kaça kadar açık? 28 Ekim’de eczaneler yarım gün mü çalışıyor?

Yurt genelinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamaya hazırlanıyoruz. Cumhuriyetimizin 97. Kuruluş yılında 29 Ekim resmi tatil olurken, 28 Ekim’de devlet daireleri için yarım gün olacak. Bugün, eczane, banka gibi yerlerde işleri olan vatandaşlar ise bu çalışma yerlerinin kaça kadar açık olup olmadıklarını merak ediyor. Peki, Bugün eczaneler kaça kadar açık? 28 Ekim’de eczaneler yarım gün mü çalışıyor? İşte detaylar;

Giriş Tarihi: 28.10.2020 10:09 ABONE OL
Bugün eczaneler kaça kadar açık? 28 Ekim’de eczaneler yarım gün mü çalışıyor?

Cumhuriyetimizin 97. yılında 29 Ekim gününün gelmesinin coşkusunu yaşıyoruz. Bugün devlet daireleri yarım gün çalışıyor. Koronavirüs nedeniyle, pek çok önlemle kutlanacak olan 29 Ekim'in bir gün öncesi olan 28 Ekim'de eczanelerin açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Peki, Bugün eczaneler kaça kadar açık? 28 Ekim'de eczaneler yarım gün mü çalışıyor?

BUGÜN ECZANELER KAÇA KADAR AÇIK? 28 EKİM'DE ECZANELER YARIM GÜN MÜ ÇALIŞIYOR?

Bugün bankalar ve devlet daireleri öğlene kadar açık olacak. Öğlenden sonra kapanacak kuruluşlar, 30 Ekim Cuma tekrardan açılacak.

Aynı şekilde eczaneler de öğlene kadar hizmet verecek. Eczanelerde öğlenden sonra nöbetçi sistemi olacak.

KARGOLAR KAÇA KADAR AÇIK, TAM GÜN AÇIK MI?

28 Ekim Çarşamba günü birçok kargo şirketleri öğlene kadar hizmet verecek. Kargo şirketlerini arayarak müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

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Bugün eczaneler kaça kadar açık? 28 Ekim’de eczaneler yarım gün mü çalışıyor?
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