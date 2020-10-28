Cumhuriyetimizin 97. yılında 29 Ekim gününün gelmesinin coşkusunu yaşıyoruz. Bugün devlet daireleri yarım gün çalışıyor. Koronavirüs nedeniyle, pek çok önlemle kutlanacak olan 29 Ekim'in bir gün öncesi olan 28 Ekim'de eczanelerin açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Peki, Bugün eczaneler kaça kadar açık? 28 Ekim'de eczaneler yarım gün mü çalışıyor?
Bugün bankalar ve devlet daireleri öğlene kadar açık olacak. Öğlenden sonra kapanacak kuruluşlar, 30 Ekim Cuma tekrardan açılacak.
Aynı şekilde eczaneler de öğlene kadar hizmet verecek. Eczanelerde öğlenden sonra nöbetçi sistemi olacak.
28 Ekim Çarşamba günü birçok kargo şirketleri öğlene kadar hizmet verecek. Kargo şirketlerini arayarak müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.