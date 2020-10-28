Bugün eczaneler saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 28 Ekim’de eczaneler yarım gün mü çalışıyor?

Ülke tarihi adına önemli günlerden bir tanesi olan 29 Ekim, her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bu yıl, koronavirüs salgını dolayısıyla pek çok etkinlik iptal edildi. Törenler salgın kurallarına uygun bir şekilde düzenlenecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 28 Ekim'de yarım gün, 29 Ekim'de ise tam gün olmak üzere bir buçuk günlük resmi tatil geçerli olacak. Söz konusu resmi tatil kamu kurumları ile birlikte eczane gibi kuruluşlar için de geçerli. Peki 28 Ekim'de eczaneler yarım gün mü açık olacak, bugün eczaneler saat kaça kadar çalışıyor? İşte merak edilen soruların yanıtları…

28 VE 29 EKİM'DE ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

İşte 28 ve 29 Ekim'de eczanelerin çalışma saatleri;