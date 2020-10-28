Bugün eczaneler saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 28 Ekim’de eczaneler yarım gün mü çalışıyor?

Ülke tarihi adına önemli günlerden bir tanesi olan 29 Ekim, her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bu yıl, koronavirüs salgını dolayısıyla pek çok etkinlik iptal edildi. Törenler salgın kurallarına uygun bir şekilde düzenlenecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 28 Ekim'de yarım gün, 29 Ekim'de ise tam gün olmak üzere bir buçuk günlük resmi tatil geçerli olacak. Söz konusu resmi tatil kamu kurumları ile birlikte eczane gibi kuruluşlar için de geçerli. Peki 28 Ekim'de eczaneler yarım gün mü açık olacak, bugün eczaneler saat kaça kadar çalışıyor? İşte merak edilen soruların yanıtları…
28 VE 29 EKİM'DE ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?
İşte 28 ve 29 Ekim'de eczanelerin çalışma saatleri;
28 VE 29 EKİM'DE ECZANELER AÇIK MI?
29 Ekim tarihinin resmi tatil olması sebebiyle Perşembe günü eczaneler açık değil. Hastanelerde resmi tatil günlerine muayene veya başka sebeplerle randevu verilmiyor. Fakat hastanelerin acil servis bölümü resmi tatiller, dini bayramlar da dahil olmak üzere 7 gün 24 saat hizmet veriyor. 29 Ekim tarihinde eczaneye gitmek isteyenlerin nöbetçi eczanelere gitmesi gerekiyor.
28 EKİM'DE ECZANELER YARIM GÜN MÜ ÇALIŞIYOR?
Yarım gün resmi tatil olan 28 Ekim'de de eczanelerin açık olup olmadığı araştırılıyor. 28 Ekim'de eczaneler öğle tatiline kadar açık olacak. 28 Ekim'de öğle tatilinden önce eczaneye gidemeyenlerin de nöbetçi eczanelerin listesine bakması, listede bulunan eczanelerden birini tercih etmesi gerekiyor.