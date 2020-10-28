Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bugün eczaneler saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 28 Ekim’de eczaneler yarım gün mü çalışıyor?

Bugün eczaneler saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 28 Ekim’de eczaneler yarım gün mü çalışıyor?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinin bir buçuk gün olması dolayısıyla vatandaşlar, resmi tatilin başlangıç ve bitişini araştırıyor. Bilindiği üzere 29 Ekim, bu sene Perşembe gününe denk geliyor. 29 Ekim tarihinde resmi tatil dolayısıyla resmi daireler ile birlikte eczaneler de faaliyet göstermeyecek. Bununla birlikte 28 Ekim’de ise yarım günlük tatil söz konusu. Peki 28 Ekim’de bugün eczaneler saat kaça kadar açık? Eczaneler bugün yarım gün mü çalışıyor, saat kaçta kapanıyor? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 28.10.2020 09:50 ABONE OL
Bugün eczaneler saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 28 Ekim’de eczaneler yarım gün mü çalışıyor?

Ülke tarihi adına önemli günlerden bir tanesi olan 29 Ekim, her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bu yıl, koronavirüs salgını dolayısıyla pek çok etkinlik iptal edildi. Törenler salgın kurallarına uygun bir şekilde düzenlenecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 28 Ekim'de yarım gün, 29 Ekim'de ise tam gün olmak üzere bir buçuk günlük resmi tatil geçerli olacak. Söz konusu resmi tatil kamu kurumları ile birlikte eczane gibi kuruluşlar için de geçerli. Peki 28 Ekim'de eczaneler yarım gün mü açık olacak, bugün eczaneler saat kaça kadar çalışıyor? İşte merak edilen soruların yanıtları…

28 VE 29 EKİM'DE ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

İşte 28 ve 29 Ekim'de eczanelerin çalışma saatleri;

Bugün eczaneler saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 28 Ekim’de eczaneler yarım gün mü çalışıyor?

28 VE 29 EKİM'DE ECZANELER AÇIK MI?

29 Ekim tarihinin resmi tatil olması sebebiyle Perşembe günü eczaneler açık değil. Hastanelerde resmi tatil günlerine muayene veya başka sebeplerle randevu verilmiyor. Fakat hastanelerin acil servis bölümü resmi tatiller, dini bayramlar da dahil olmak üzere 7 gün 24 saat hizmet veriyor. 29 Ekim tarihinde eczaneye gitmek isteyenlerin nöbetçi eczanelere gitmesi gerekiyor.

Bugün eczaneler saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 28 Ekim’de eczaneler yarım gün mü çalışıyor?

28 EKİM'DE ECZANELER YARIM GÜN MÜ ÇALIŞIYOR?

Yarım gün resmi tatil olan 28 Ekim'de de eczanelerin açık olup olmadığı araştırılıyor. 28 Ekim'de eczaneler öğle tatiline kadar açık olacak. 28 Ekim'de öğle tatilinden önce eczaneye gidemeyenlerin de nöbetçi eczanelerin listesine bakması, listede bulunan eczanelerden birini tercih etmesi gerekiyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bugün eczaneler saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 28 Ekim’de eczaneler yarım gün mü çalışıyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA