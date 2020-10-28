Bugün kandil mi, ne kandili? Diyanet takvimi 2020 Kandil günleri ve tarihleri

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Bugün kandil mi, ne kandili? takvimi 2020 Kandil günleri ve tarihleri

İslam aleminin her yıl sevinç ve huzurla karşıladığı önemli günlerden bir tanesi de Mevlid Kandili. İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini günler takviminde, kandil tarihleri ve günleri listesi ile 2020 Mevlid Kandili tarihi de belli olmuştu. Bu önemli günün faziletlerinden faydalanmak ve ibadetlerini ifa etmek isteyen Müslümanlar, “Mevlid Kandili ne zaman, bugün kandil mi?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Bugün ne kandili? Mevlid Kandili tarihi ne zaman? İşte merak edilen soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 28.10.2020 08:40 Son Güncelleme: 28.10.2020 08:46 ABONE OL
Yarın kandil mi? 28 Ekim yarın ne kandili? 2020 Diyanet ile Kandil günleri ve tarihleri

İslam alemi tarafından heyecanla beklenen mübarek günlerden bir tanesine sayılı günler kaldı. Bu doğrultuda sevinç ve huzurla karşılanan, dua ve ibadet ile geçirilen Mevlid Kandili'nin tarihi merak ediliyor. Mevlid Kandili ne zaman sorusuna yönelik araştırmalar şimdiden başlarken dini günler takviminde Mevlid Kandili ile birlikte diğer önemli gün ve haftaların tarihleri de alıyor. Peki, , ne kandili?

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN KUTLANACAK?

Diyanet İşleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yayımladığı 2020 dini günler takvimini bu başlık altından görüntüleyebilirsiniz.

YARIN KANDİL Mİ?

Dua ve ibadetler ile geçirilecek bir mübarek geceye daha sayılı saatler kala yarın kandil mi sorusu, en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

İşte 2020 Kandil tarihleri;

Yarın kandil mi? 28 Ekim yarın ne kandili? 2020 Diyanet ile Kandil günleri ve tarihleri

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre Mevlid Kandili 28 Ekim Çarşamba günü idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Yarın kandil mi? 28 Ekim yarın ne kandili? 2020 Diyanet ile Kandil günleri ve tarihleri

2020 KANDİL TARİHLERİ

27 Şubat 2020 Perşembe - Regaip Kandili

21 Mart 2020 Cumartesi - Miraç Kandili

07 Nisan 2020 Salı - Berat Kandili

19 Mayıs 2020 Salı - Kadir Gecesi

28 Ekim 2020 Çarşamba - Mevlid Kandili

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Bugün kandil mi, ne kandili? Diyanet takvimi 2020 Kandil günleri ve tarihleri
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