Bugün kandil mi, ne kandili? Diyanet takvimi 2020 Kandil günleri ve tarihleri

İslam alemi tarafından heyecanla beklenen mübarek günlerden bir tanesine sayılı günler kaldı. Bu doğrultuda sevinç ve huzurla karşılanan, dua ve ibadet ile geçirilen Mevlid Kandili'nin tarihi merak ediliyor. Mevlid Kandili ne zaman sorusuna yönelik araştırmalar şimdiden başlarken Diyanet dini günler takviminde Mevlid Kandili ile birlikte diğer önemli gün ve haftaların tarihleri de alıyor. Peki, yarın kandil mi, ne kandili?
MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN KUTLANACAK?
Diyanet İşleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yayımladığı 2020 dini günler takvimini bu başlık altından görüntüleyebilirsiniz.
YARIN KANDİL Mİ?
Dua ve ibadetler ile geçirilecek bir mübarek geceye daha sayılı saatler kala yarın kandil mi sorusu, en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
İşte 2020 Kandil tarihleri;
MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre Mevlid Kandili 28 Ekim Çarşamba günü idrak edilecek.
2020 KANDİL TARİHLERİ
27 Şubat 2020 Perşembe - Regaip Kandili
21 Mart 2020 Cumartesi - Miraç Kandili
07 Nisan 2020 Salı - Berat Kandili
19 Mayıs 2020 Salı - Kadir Gecesi
28 Ekim 2020 Çarşamba - Mevlid Kandili