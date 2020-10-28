Haberler Yaşam Haberleri Bugün kargolar saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 28 Ekim’de kargolar yarım gün mü çalışıyor?

Bugün kargolar saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 28 Ekim’de kargolar yarım gün mü çalışıyor? Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte 28 Ekim, yarım gün resmi tatil ilan edildi. Bu da pek çok soru işareti beraberinde getirdi. Bu soru işaretlerinin başında, 28 Ekim tarihinde yarım gün hizmet verecek kurumların hangileri olduğu geliyor. 28 Ekim bugün kargolar yarım gün mü çalışıyor, saat kaça kadar açık? Bugün kargolar tatil mi, dağıtım yapıyor mu? İşte merak edilen soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 28.10.2020 10:13 ABONE OL

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili, bir buçuk gün olarak uygulanıyor. Bu sebepten ötürü kargolar da dahil olmak üzere 28 Ekim'de hangi işletmelerin, saat kaça kadar faaliyet göstereceği merak ediliyor. Özellikle sosyal medyada kargoların 28 Ekim çalışma saatleri konuşuluyor. Bugün kargolar saat kaça kadar açık? İşte yanıtı… 28 VE 29 EKİM'DE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU? İşte 28 ve 29 Ekim'de kargoların çalışma saatleri;

28 VE 29 EKİM'DE KARGOLER AÇIK MI? 29 Ekim tarihinin resmi tatil olması sebebiyle Perşembe günü kargolar açık değil. 29 Ekim tarihinde kargo işlemleri gerçekleştirmek isteyen vatandaşların bir sonraki günü beklemesi gerekiyor.