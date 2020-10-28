Bugün kargolar saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 28 Ekim’de kargolar yarım gün mü çalışıyor?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili, bir buçuk gün olarak uygulanıyor. Bu sebepten ötürü kargolar da dahil olmak üzere 28 Ekim'de hangi işletmelerin, saat kaça kadar faaliyet göstereceği merak ediliyor. Özellikle sosyal medyada kargoların 28 Ekim çalışma saatleri konuşuluyor. Bugün kargolar saat kaça kadar açık? İşte yanıtı…
28 VE 29 EKİM'DE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
İşte 28 ve 29 Ekim'de kargoların çalışma saatleri;
28 VE 29 EKİM'DE KARGOLER AÇIK MI?
29 Ekim tarihinin resmi tatil olması sebebiyle Perşembe günü kargolar açık değil. 29 Ekim tarihinde kargo işlemleri gerçekleştirmek isteyen vatandaşların bir sonraki günü beklemesi gerekiyor.
28 EKİM'DE KARGOLAR YARIM GÜN MÜ ÇALIŞIYOR?
Yarım gün resmi tatil olan 28 Ekim'de de kargoların açık olup olmadığı araştırılıyor. 28 Ekim'de kargolar öğle tatiline kadar açık olacak. 28 Ekim'de öğle tatilinden önce kargoye gidemeyenlerin de 30 Ekim tarihi beklemesi gerekiyor.