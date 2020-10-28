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Bugün noterler açık mı, saat kaça kadar çalışacak? 28 ve Cumhuriyet Bayramı'nda noterler çalışacak mı, açık mı olacak?

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla uygulanacak olan 1,5 günlük resmi tatil sürecinde Noterler açık mı, kapalı mı? Sorusu da bu kurumlarda işlem yapması gereken vatandaşlar tarafından araştırma konusu haline geldi. Bilindiği üzere resmi tatillerde devlet daireleri gibi birçok kurum tatil sürecinde hizmet vermiyor. Bu kapsamda vatandaşlar noterlerde işlemlerini gerçekleştirebilip gerçekleştiremeyeceklerini merak ediyor. Peki, Bugün noterler açık mı, saat kaça kadar çalışacak? 28 ve ’de noterler çalışacak mı, açık mı olacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 28.10.2020 10:21 Son Güncelleme: 28.10.2020 10:23 ABONE OL
Bugün noterler açık mı, saat kaça kadar çalışacak? 28 ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda noterler çalışacak mı, açık mı olacak?

Bugün özel sektör ve kamu kuruluşları dahil olmak üzere birçok kurumun yarım gün hizmet vereceği bilinirken Cumhuriyet Bayramı tatilinde noterlerin açık olup olmayacağı gibi detaylar burada hizmet almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Bugün noterler açık mı, saat kaça kadar çalışacak? 28 ve 29 Ekim'de noterler çalışacak mı, açık mı olacak? İşte detaylar…

NOTERLER BUGÜN VE YARIN AÇIK OLACAK MI?

Resmi Gazete kararıyla 28 Ekim Çarşamba gününün yarım gün olduğu belirtildi. Buna göre tüm devlet daireleri, kaymakamlıklar, belediyeler yarım gün çalışacak. Kamu kuruluşlarının yanı sıra bankaların bugün açık olup olmadığı da oldukça merak ediliyor. Bugün bankalar yarım gün çalışacak. Hem özel bankalar hem de kamu bankaları öğle 13:00'te kapanacak.

SAAT KAÇA KADAR ÇALIŞACAK?

Aynı şekilde bankalar gibi PTT ve noterler de öğlene kadar hizmet verecek. Sabah 09:00'da açılan PTT ile noterler öğlen 13:00'e kadar hizmet verecek. Kargolar için de aynı sistem geçerli. Kargolar da yarım gün hizmet verecek.

29 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet bayramı dolayısıyla resmi tatil olduğu için tüm devlet daireleri, özel sektördeki bankalar, kargolar, noterler, PTT bayileri ve adliyeler tamamen kapalı olacak. Çalışma düzeni Cuma günü eskiye dönecek.

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Bugün noterler açık mı, saat kaça kadar çalışacak? 28 ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda noterler çalışacak mı, açık mı olacak?
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