Bugün resmi tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü, bugün okullar, PTT ve bankalar açık mı? Bankalar çalışıyor mu?

Resmi Gazete kararıyla 28 Ekim Çarşamba gününün yarım gün olduğu belirtildi. Buna göre tüm devlet daireleri, kaymakamlıklar, belediyeler yarım gün çalışacak. Kamu kuruluşlarının yanı sıra bankaların bugün açık olup olmadığı da oldukça merak ediliyor. Bugün bankalar yarım gün çalışacak. Hem özel bankalar hem de kamu bankaları öğle 13:00'te kapanacak.

PTT VE NOTERLER BUGÜN AÇIK OLACAK MI?

Aynı şekilde bankalar gibi PTT ve noterler de öğlene kadar hizmet verecek. Sabah 09:00'da açılan PTT ile noterler öğlen 13:00'e kadar hizmet verecek. Kargolar için de aynı sistem geçerli. Kargolar da yarım gün hizmet verecek.