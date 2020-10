Cami imamının eğitim aşkı! Cami müştemilatını eğitim merkezine dönüştürdü

Elazığ'da bir cami imamı görev yaptığı caminin altındaki müştemilatını eğitim merkezine dönüştürdü. Merkeze gelen öğrenciler hem kitap okuyor hem uzaktan eğitim görüyor hem de sohbet edip, sportif aktivitelerde bulunuyor.

Elazığ merkeze bağlı Yurtbaşı Beldesinde Merkez Camii'nde görev yapan 44 yaşındaki Oktay Demir, kendini öğrencilerin eğitime adadı. 10 bin nüfuslu beldede 7 yıldır imamlık yapan Oktay Demir, dezavantajlı çocukların eğitimleri için çalışma yürütüyor. Beldede gönül doktoru olarak da tanınan Oktay Demir, görev yaptığı caminin altındaki müştemilatı eğitim merkezine çevirdi. Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve hayırseverlerin desteği ile oluşturulan 400 metrekarelik merkezde kütüphane, sinevizyon odası, çalışma odası, dinlenme odası, masa tenisi ve konferans salonu alanları yer alıyor. 100'ü aşkın öğrencinin faydalandığı merkezde ayrıca, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim alan öğrenciler için yüksek hızlı internet bağlantılı 7 adet tablet ve 5 adet masa üstü bilgisayarda eğitim desteği veriliyor. Merkeze gelen öğrenciler, ders saatlerinde EBA'ya bağlantı yapıp derslerini rahatlıkla takip edebiliyor.

"ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMİ İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUM"



Oktay Demir, 23 yıldır imamlık yaptığını, görev yaptığı yerlerde dezavantajlı çocukların eğitimlerine destek olmak için çaba gösterdiğini söyledi. İki yıl önce Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından aldığı destekle şimdiki görev yeri olan Yurtbaşı Merkez Camii müştemilatında kütüphane kurduklarını belirten Demir, hayırsever vatandaşların desteği ile bu alanı tamamen eğitim merkezine dönüştürdüklerini kaydetti.

"ÖĞRENCİLERİMİZ EĞİTİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR"



Merkezde her türlü eğitim imkânının olduğunu ifade eden Demir, "Okul çağındaki çocuklarımız eğitimlerine uzaktan devam ediyorlar. Dezavantajlı gruplar hem beldemizde hem köylerde var. Evinde interneti olmayan, teknolojik aygıtlara sahip olmayan çocuklarımız için biz ne yapabiliriz diye düşündük. Kütüphanemizde sınırsız internetimiz vardı. Bunun hızını yükselttik. 5 adet masa üstü bilgisayar yetmeyince hayırseverlerin destekleri ile 7 adet tableti kulaklıkları ile birlikte kütüphanemize kazandırdık. Her yaş grubundan öğrencilerimiz EBA üzerinden öğretmenleri ile irtibata geçerek, velilerimiz de ders saatlerini belirleyip çocuklarını o saatte kütüphanemize gönderiyorlar. Biz yoğunluk ve temas olmasın diye her öğrencimizi kendi saatinde alıyoruz. Dersi bittikten sonra o öğrencimizi çıkarıp diğer öğrencilerimizi alıyoruz. Yine üniversite öğrencilerimiz uzaktan eğitimlerine buradan devam ediyorlar. Final ve vize sınavlarına burada giriyorlar. Ayrıca KPSS'ye hazırlanan öğrencilerimiz var. Onlar da hazırlıklarını burada devam ettiriyorlar. Yani ilköğretimden başlayarak Orta öğretim, üniversite ve KPSS'ye hazırlanan öğrenciler burada rahat ve nezih, temiz ve güvenli bir ortamda kütüphanemizden istifade ediyorlar" dedi.

"100'ÜN ÜZERİNDE ÖĞRENCİ FAYDALANIYOR"



Kütüphanedeki araç ve gerek sayısını arttırarak bütün imkânları öğrencilerin hizmetine sunmaya devam edeceklerini söyleyen Demir, "Şuan 100'ün üzerinde öğrencimiz merkezimizden istifade ediyor. Burası kütüphaneden ziyade çocuklarımızın sosyalleştiği, sosyal aktivitelerini yaptığı bir alandır. Masa tenisi, oyun salonları, televizyon, sinevizyon, kitap okuma alanlarımız var. Çocuklarımız kendi aralarında sohbet edebiliyorlar. Kız çocuklarımız için özel bölümümüz var. Etüt odası var. Burada kız çocuklarımız derslerini devam ettiriyorlar. Bu çocuklarımız merkeze geldikten sonra, burası aynı zamanda cami müştemilatı olduğu için camiye de rahatlıkla çıkıp ibadetlerini de yerine getiriyorlar." ifadelerine yer verdi.

"2 AY BOYUNCA KPSS'YE ÇALIŞTIM"



Yurtbaşı beldesinde yaşayan üniversite öğrencisi Ayşe Gökhan Kantarcı, evinde ders çalışma imkânı olmadığı için yaklaşık 2 aydır bu merkezde derslerini takip ettiğini söyledi. Merkezdeki birçok imkândan faydalandığını belirten Kantarcı, "Oturduğumuz yer merkeze uzak olduğu için merkezdeki kütüphaneye gitmek zorunda kalıyordum. Sonra böyle bir imkânımızın olduğunu fark ettim. Buraya gelmeye başladım. 2 ay boyunca burada KPPS'ye hazırlandım. Güzel bir sonuç aldığıma inanıyorum. Burada her türlü imkândan faydalanabiliyoruz. Birçok yayının kitapları var. Bilgisayar var. İnternet var. Birçok imkândan faydalandık. Benim için çok güzel geçti bu süreç. Çok avantajlı oldu." dedi.

"BURASI EVİM GİBİ OLDU"



İlkokul öğrencisi Büşra Hacıoğlu ise "Evimizde internet yok. Buraya geldim. Canlı derslere katılıyorum. Derslerimi takip ediyorum. Burası benim evim gibi oldu." diye konuştu.

"HER SABAH GELİP DERSLERİMİ YAPIYORUM"



İlkokul öğrencisi Elif Buse Bakıcı de eğitim merkezinden faydalandığını belirterek, şunları söyledi: "Evimde internet olmadığı için buraya gelip derslerimi yapıyorum. Her sabah canlı ders için geliyorum. Canlı derslerimi atlatmıyorum. Kitap okuyorum. Burası çok rahat."