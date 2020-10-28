Bu sene Cumhuriyet kaç yaşında? 29 Ekim tarihinde Cumhuriyet’in kaçıncı yılı kutlanıyor?

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Bu sene Cumhuriyet kaç yaşında? tarihinde Cumhuriyet’in kaçıncı yılı kutlanıyor?

için iki günden az bir süre kaldı. Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözler ve mesajların yanı sıra, bu yıl Cumhuriyet'in ilanının kaçıncı yıl dönümü olduğu da araştırılıyor. Peki, Perşembe günü, Cumhuriyet kaç yaşında olacak ve bu sene Cumhuriyeti'nin kaçıncı yılı kutlanıyor? Bu başlık altında, 2020 yılı itibariyle Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhuriyetin kaçıncı yılı kutlanacak ve kaç yılın doldurmuş olacak sorularının yanıtı yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 28.10.2020 07:53 Son Güncelleme: 28.10.2020 07:53 ABONE OL
Cumhuriyet kaç yaşında? Bu sene 29 Ekim tarihinde Cumhuriyet’in kaçıncı yılı kutlanıyor?

Cumhuriyet'in ilanının yıl dönümü olan bu perşembe tüm yurtta coşku ile kutlanacak. Önemli ölçüde koronavirüs gölgesinde geçecek olan kutlamalarda, salgın kurallarına dikkat edilmesi oldukça önem arz ediyor. Bayram gününün yaklaşmasıyla birlikte bu yıl Cumhuriyet'in kaçıncı yılı sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Peki, iki günden az bir süre kalan Cumhuriyetin ilanının bu yıl kaçıncı yıl dönümü? İşte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hakkında bilgiler ve Cumhuriyet kaç yaşında sorusunun yanıtı...

CUMHURİYETİN İLANI: CUMHURİYET KAÇ YAŞINDA?

2020 yılı Cumhuriyetin İlanının 97. yılıdır. Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesinden bu yana tam 97 yıl geçti. Vatandaşlar Cumhuriyetin 97. yılını büyük bir coşku ile kutluyor.

Cumhuriyet kaç yaşında? Bu sene 29 Ekim tarihinde Cumhuriyet’in kaçıncı yılı kutlanıyor?

hangi güne denk geliyor: Bu yıl 29 Ekim 2020 Perşembe gününe denk gelmektedir. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir

Cumhuriyet kaç yaşında? Bu sene 29 Ekim tarihinde Cumhuriyet’in kaçıncı yılı kutlanıyor?

ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. 'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir

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Bu sene Cumhuriyet kaç yaşında? 29 Ekim tarihinde Cumhuriyet’in kaçıncı yılı kutlanıyor?
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