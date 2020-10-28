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Dalaman’daki bebek cesedinin sırrı çözüldü

’nın Dalaman ilçesinde boş bir arsaya içinde yeni doğmuş bebek cesedi bırakılması ile ilgili olarak Emine Ö. (31) ile birlikte yaşadığı İbrahim A. (27) gözaltına alındı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 28.10.2020 22:01 ABONE OL
Dalaman’daki bebek cesedinin sırrı çözüldü

Dalaman Merkez Mahallesi Damla Sokak'ta inşaat halindeki binanın hemen yanında bulunan boş arsaya 5 Ekim'de bez çantanın içerisinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bırakılmıştı. Bebek cesedinin inşaatta çalışan bir işçi tarafından fark edilmesi üzerine polis ekipleri olayın faillerini bulmak için harekete geçmişti. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak olayı aydınlatmayı başardı. Polis ekipleri bebeği, Atakent Mahallesi'nde Emine Ö. (31) ile birlikte yaşayan İbrahim A'nın (27) bıraktığını tespit etti.
Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheliler, Dalaman Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Dalaman’daki bebek cesedinin sırrı çözüldü
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