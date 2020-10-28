Dördüzler, çocuk üniversitesinden mezun oldu

İstanbul Üsküdar'da yaşayan Cafer-Sıdıka Pektaş çiftinin, 22 yıllık çocuk hasretinin ardından tedaviyle 7 Eylül 2009 da dördüz çocukları oldu. Çift, birer dakika arayla dünyaya gelen erkek dördüzlere Ahmet Emin, Yunus Vehbi, Yusuf Salih ve İbrahim Halil adını koydu. Okul çağına gelince Hafize Özal İlköğretim Okuluna başlayan dördüzler, 2016'da yapılan testi başarıyla geçince, Medeniyet Üniversitesi ile Üsküdar belediyesinin üstün zekâlı çocuklar için bir projesi olan Çocuk Üniversitesine de kayıt oldular. Dördüzler, hafta sonları yeteneklerine göre 4 grup halinde ders, spor ve sanat faaliyetleri verilen üniversiteden de dört dörtlük başarıyla 10 Haziran'da mezun oldular.

BİRBİRİNDEN ÖZEL KÜÇÜK KAHRAMANLAR

SABAH'a konuşan baba Cafer Pektaş, "Pandemi dolayısıyla mezuniyet töreni yapılamayınca, diplomalarını kısa bir süre önce alabildiler. Her ne kadar birbirlerine benzese de karakterleri ve zevkleri tamamen farklı. "Ahmet lider vasıflı ve ağır ağabey konumunda. Bebekliğinden bu yana kardeşlerini koruma misyonunu üstlenmiş durumda. Aynı zamanda organizatör ve istikrarlı. İbrahim, çok tez canlı, muzip ve hazır cevap. Yusuf, çok çalışkan ve kafasına koyduğunu başarmak isteyen bir çocuk. Üstelik sabırlı. Yunus ise çok cesur, çok sosyal ve her şeye hazır. Tuttukları takımlar bile farklı. Kendi aralarında zaman zaman kıskançlık yapsalar da dışarıya karşı birbirlerine çok bağlılar. Onlar bizim, birbirinden özel küçük kahramanlarımız." dedi.