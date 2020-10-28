“Efendiler Yarın Cumhuriyeti İlan Ediyoruz” 29 Ekim 2020 Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri: 29 Ekim mesajları burada!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesinin ardından her sene 29 Ekim günü milli bayram olarak Cumhuriyet Bayramı kutlanmaktadır. Bu özel gün dolayısıyla 29 Ekim mesajları aratması yapılmaya başlandı. Cumhuriyet Bayramı'na az bir zaman kala bu başlık altından resimi, resimsiz en güzel 29 Ekim mesajları ve sözlerine ulaşabilirsiniz.
29 Ekim mesajları ve sözleri araştırmaları başladı. Vatandaşlar bu özel ve önemli günü sevdikleri ile paylaşmak istiyor. Bu başlık altından en güzel, özel, resimli 29 Ekim mesajlarına ulaşabilir, sevdikleriniz ile paylaşabilirsiniz.
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; tüm hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.
Büyük Önder Atatürk'ü ve de silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyor Cumhuriyet Bayramınızı yürekten en kalbi sevgilerimle kutluyorum. ' 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.
Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…
Cumhuriyet'in geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç vermesi dileğiyle. 'Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun'.