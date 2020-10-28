Gitarı görme engelli Yakup’a ışık oldu

Silopi Gençlik Merkezi Müdiresi Ayten Şimdi, doğuştan iki gözü görmeyen 16 yaşındaki Yakup Algur için kurumda özel gitar dersi verilmesini sağladı.

Yaklaşık 3 ay boyunca Silopi Gençlik Merkezi gitar öğretmeni Rojhat Tanrıkulu tarafından ücretsiz olarak özel ders alan Algur'un karanlık dünyasını aydınlandı. Gitarıyla birlikte şarkılar söyleyen Algur bu sayede çevresindekilerin de dikkatine çekerek yeni arkadaşlıklar kurdu. Sık sık gençlik merkezine gelerek müzik dersi alan Algur, gözleri görmediği halde el becerisini kullanarak iyi bir gitarist olma yolunda emin adımlarla yürüyor. Algur'un tek hayali ise sahneye çıkarak gitar çalmak.

"BANA IŞIK OLDU"

'Hocamla beraber çalıştık. Yavaş yavaş engelleri aşmayı başardık' diyen Yakup Algur, "İnşallah gelecekte sahneye çıkacağız. Gitar benim için bir ışık oldu, göz oldu, yolum oldu, arkadaşım oldu. Evde sıkıldığım zaman çalıyorum. Arkadaşlarımın yanında çalıyorum. Güzel bir şeydi hayalimdi çalmak. Hocam sayesinde başardım. Çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

GÖNÜLLÜ OLARAK DERS VERDİ

Gönüllü olarak Yakup Algur'a gitar dersi öğreten Rojhat Tanrıkulu, "Bundan 3 ay önce bir öğrenci Yakup buraya geldi. Beraber oturduk sohbet ettik. Arkadaş görme engelliydi. Hayalinde gitar çalmak varmış. Bende bunu duyduktan sonra harekete geçtim. Yakup ile beraber bir ay boyunca çalıştım. Önceden bende inanmıyordum. O da inanmıyordu ama beraber başardık. Şuan baya gelişti. 3 aydır ders veriyorum kendisine. Gönüllü ders veriyorum. 3 Aralık dünya engelliler gününde konsere hazırlanıyoruz." dedi.