Türkiye'de dün 127 bin 651 Kovid-19 testi yapıldı, 2209 kişiye hastalık tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 9 bin 950, ağır hasta sayısı 1827 oldu. 1511 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 317 bin 519'a yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 5 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız. Mücadele birlikteliği tedbirleri istisnasız uygulamaktan geçiyor. Salgına karşı organize olalım" dedi. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da üniversite rektörleri, tıp fakültelerinin dekanları ve hastane başhekimleriyle bir araya geldi.