Hatay'ın yangının yaraları sarılıyor

Hatay'ın Belen İlçesinde 9 Ekim'de çıkan ve 10 Ekimde tamamen söndürülen Arsuz ve İskenderun'da da etkili olan Orman Yangınında zarar gören 280 vatandaşa toplam 696 bin 471 lira nakdi para yardımı yapıldı.

Yardımların Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Hatay büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından yapıldığını duyuran Hatay Valiliği, vatandaşların zararlarının karşılanmaya devam ettiğini belirtti.

ARSUZ'DA 133 KİŞİYE 282 BİN 471 LİRA YARDIM

Konu ile ile ilgili Hatay Valilği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Belen Arsuz İlçelerinde 09-10 Ekim 2020 tarihleri arasında çıkan orman yangını sonrasında Valiliğimiz tarafından hasar tespit çalışmaları yapılmış olup, vatandaşlarımızın zararı karşılanmaktadır. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda AFAD ve diğer kurumlar tarafından 28.10.2020 tarihlerine kadar yapılan yardımlar çerçevesinde, Arsuz İlçemizde, AFAD tarafından 17 vatandaşımıza 91 bin 750 lira, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 133 vatandaşımıza 190 bin 721 lira, olmak üzere 150 vatandaşımıza toplam 282 bin 471 lira nakdi yardım yapılmıştır."

BELEN'DE 130 VATANDAŞA 414 BİN LİRA YARDIM

"Belen ilçemizde ise AFAD tarafından 47 vatandaşımıza 166 bin 250 lira, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 40 vatandaşımıza 75 bin 250 lira, Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyesi tarafından 36 vatandaşımıza 172 bin 500 lira olmak üzere 130 vatandaşımıza toplam 414 bin lira nakdi yardım yapılmıştır. İlimizde meydana gelen orman yangınlarında ilgili mevzuat çerçevesinde vatandaşlarımızın zararlarının tanzimi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir." dedi.

Hatay valiliği ayrıca 27 Ekim'de İskenderun Sarıseki Mahallesi'nde çıkan ve Azganlık mahallesinde de etkili olduktan sonra kontrol altına alınan ve soğutma çalışmaları devam eden orman yangını ile ilgili de yangından zarar gören vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla hasar tespit çalışmaları başlatıldığını duyurdu.