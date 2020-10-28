Hayalleri de kül oldu

Bolu'nun Kuzfındık Köyü'nde 120 yıllık ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle 12 evi tamamen kül etti. Köylünün elinde avucunda ne varsa yandı. Yangından geriye acı ve gözyaşı kaldı. Vatandaşlar, küller arasında hatıra olarak saklayabilecek bir eşyasını aradı. SABAH evleri kül olan köylüleri dinledi...Dehşeti yaşayan köyde 11. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Tuğba Mazlum ile annesi Emine Mazlum, küle dönmüş evlerini gözyaşları içinde izleyerek feryat etti. Küçük Tuğba'nın, "Ben bu evde doğdum, bu evde büyüdüm. Yangın bütün hayallerimizi aldı gitti. Ben bu evde ders çalışacak, kadın subay olacaktım" sözleri köyde incelemelerde bulunan heyeti derinden etkiledi. Anne Emine Mazlum ise, "Yangın neden çıktı bilmiyorum ama evsiz barksız kaldık. Kızım 3 gündür gözyaşı döküyor. Devletimizden yardım bekliyoruz. Kış geldi, sıcak bir yuvaya ihtiyacımız var" diyerek kızıyla birlikte gözyaşı döktü.Yangının ardından bölgede incelemelerde bulunan AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın köylülerin acısına ortak oldu. Arzu Aydın, "İnşallah Tuğba'nın vatana millete hayırlı bir evlat olarak yetişmesi noktasında biz de elimizden gelen desteği vereceğiz. Son derece üzgünüm. Köyümüzde 12 ev tamamen yanmış durumda. Zarar gören evlerimiz de var" dedi.