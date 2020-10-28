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İki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. , Elazığ - Karayolu'nun 20. kilometresinde meydana geldi.

VEDAT YETİK
Giriş Tarihi: 28.10.2020 19:29 Son Güncelleme: 28.10.2020 19:31 ABONE OL
İki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, 23 EV 278 plakalı otomobil ile 44 LA 697 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine AFAD, İtfaiye, Jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan sürücü İbrahim Aydın Halilaydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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İki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
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