İmal ederek piyasaya dağıtıyorlardı! Böyle enselendiler

İstanbul Kaçakçılık Polisleri, kaçak tütün ile kaçak sigara imalatı yapılan ve kaçak sigaraların piyasaya dağıtıldığı altı adrese baskın yaptı. 13 şüpheli yakalandı. Binlerce paket kaçak sigara ve kaçak malzeme ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına böyle yansıdı.

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, Bağcılar'da kaçak tütün imal edilen bir adrese baskın yaptı. Kaçak tütün ve sigaraların depolandığı ve piyasaya dağıtım yapıldığı 1'i iş yeri, 2'si imalathane, 3'ü depo olmak üzere altı adreste ve bir araçta yapılan aramalarda; bin 943 paket kaçak sigara, 556 bin 860 dal olarak doldurulmuş "Makaron" adı verilen kaçak sigara, 237 bin 400 adet boş kaçak makaron, beş milyon adet kaçak sigara filtresi, 30 bin adet şeffaf kilitli poşet, yedi kilogram kaçak sigara tütünü, 383.5 kilogram kıyılmış tütün, 170 bandrol, sekiz adet sigara dolum makinesi, iki kompresör ve bir hassas terazi ele geçirildi. 5'i yabancı uyruklu 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan ötürü yasal işlem yapıldı. Operasyon anları polis kameralarına böyle yansıdı.