İstanbul'da kaçak enerji içeceği operasyonu! Kaçak çikolatalar bile çıktı

İstanbul Kaçakçılık Polisleri, Pendik'te insan sağlığına zararlı ve ruhsatsız olan gümrük kaçağı ilaçların internet üzerinden satıldığı bir adrese baskın yaptı. İki bin 185 adet kaçak enerji içeceği, iki bin 230 adet kaçak çikolata ve binlerce kaçak ilaç ele geçirildi. Operasyon anları ve satılarak piyasaya dağıtılmak üzere paketlenmiş kaçak ürünlerin kolilerden çıkarıldığı ve bulunduğu o anlar polis kameralarına böyle yansıdı.

Operasyon İstanbul'un Pendik İlçesi'nde düzenlendi. İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, insan sağlığına zararlı ve ruhsatsız gümrük kaçağı ilaçların internet üzerinden satıldığı bir adrese baskın yaptı. Adreste yapılan aramalarda iki bin 185 adet kaçak enerji içeceği, iki bin 230 adet kaçak çikolata, bin 80 adet kaçak ilaç, 204 kaçak parfüm ve beş bin 845 adet yine kaçak olan ilaçlardan ele geçirildi. İki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan ötürü yasal işlem yapıldı. El konulan kaçak ürünler incelemeye alındı. Operasyon anları ve satılarak piyasaya dağıtılmak üzere paketlenmiş kaçak ürünlerin kolilerden çıkarıldığı ve bulunduğu o anlar polis kameralarına böyle yansıdı.