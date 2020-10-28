Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de dehşete düşüren olay! Annesini yanında uyuyan çocuğu kaçırmaya çalıştılar

'de dehşete düşüren olay! Annesini yanında uyuyan çocuğu kaçırmaya çalıştılar

'in Bornova ilçesinde gece saatlerinde skandal bir olay yaşandı. Son dakika haberine göre Suriye uyruklu ailenin yaşadığı tek katlı eve giren yüzü maskeli şahıs, annesiyle birlikte uyuyan 2 yaşındaki çocuğu kaçırma girişiminde bulundu. Annenin ve çocuğun ablasının durumu fark edip çığlık atması üzerine şüpheli çocuğu balkona atarak kaçtı.

İHA
Giriş Tarihi: 28.10.2020 09:02 Son Güncelleme: 28.10.2020 09:13 ABONE OL
İzmir'de dehşete düşüren olay! Annesini yanında uyuyan çocuğu kaçırmaya çalıştılar

İZMİR'DEN ŞOKE EDEN SON DAKİKA HABERİ:

'in Bornova ilçesinde, Suriyeli bir ailenin evine giren kişinin annesi ile birlikte uyuyan 2 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalıştığı ileri sürülürken, ailenin durumu fark etmesinin ardından şahsın çocuğu balkona fırlatarak kaçtığı bunun üzerine de aile bireylerinin karakola giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

İzmir'de dehşete düşüren olay! Annesini yanında uyuyan çocuğu kaçırmaya çalıştılar

Olay, gece saatlerinde Meriç Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli aile Mahmut T ve Nebiye B'ye ait eve gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi girdi. Aile uyuduğu esnada eve giren kişi, annesi ile birlikte uyumakta olan 2 yaşındaki Ahmet T'yi kaçırma girişiminde bulundu.

İzmir'de dehşete düşüren olay! Annesini yanında uyuyan çocuğu kaçırmaya çalıştılar

Durumu fark eden anne ve yanında uyumakta olan kızının çığlıklarını duyan diğer aile bireyleri olaya müdahale etmek istedi. Bu esnada Ahmet T'yi alarak kaçmaya çalışan kişi, evden çıkarken Ahmet T'yi balkona fırlatarak olay yerinden hızla kaçtı.

İzmir'de dehşete düşüren olay! Annesini yanında uyuyan çocuğu kaçırmaya çalıştılar

Ailenin durumu bildirmesi üzerine adrese gelen polis ekiplerince baba Mahmut T ile oğlu Hasan T., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İzmir'de dehşete düşüren olay! Annesini yanında uyuyan çocuğu kaçırmaya çalıştılar

"ÇOCUĞU BALKONA FIRLATIP KAÇTI"

Oğlu ile birlikte karakola gelerek ifade veren Mahmut T,, "Biz yatarken evimize hırsız girdi. Para veya telefon çalmak için değil, çocuğu kaçırmak için giriyor. Kardeşleri olaya müdahale edince balkon kısmına çocuğu fırlatıp kaçıyor. Şahsı tanımıyoruz" dedi.

İzmir'de dehşete düşüren olay! Annesini yanında uyuyan çocuğu kaçırmaya çalıştılar

Babası ile birlikte karakola gelerek ifade veren ağabey Hasan T., ise yaşanılan korku dolu anları şöyle anlattı; "Gece, çocuk annem ile birlikte uyurken yüzü maskeli bir kişi çocuğun kolundan tutarak kaçırmaya çalıştı.

İzmir'de dehşete düşüren olay! Annesini yanında uyuyan çocuğu kaçırmaya çalıştılar

Durumu fark eden annem ve kız kardeşim bağırmaya başladı. Ben, babam ve iki ağabeyim şahsın peşinden koşunca o da çocuğu balkona fırlatıp kaçtı" diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de dehşete düşüren olay! Annesini yanında uyuyan çocuğu kaçırmaya çalıştılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA