İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize ile Mücadele ekiplerince; Sarıyer'de K.G. isimli bir şahıs tarafından sahte içki satışının yapıldığı bilgisi alındı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen Jandarma ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şahsın sahte içkileri sakladığı depo adresi belirlendi.

JANDARMA'DAN SAHTE İÇKİYE GEÇİT YOK

Jandarma ekipleri insan sağlığını hiçe sayacak şekilde piyasaya sahte içki sürülmesini engellemek ve suç unsurlarını ele geçirmek maksadıyla Sarıyer'deki belirlenen adrese baskın düzenledi.

Son dakika: Jandarma’dan sahte içki operasyonu | Video

Depoda yapılan aramalarda paketlenmiş dağıtıma hazır vaziyette 750 litre sahte rakı ile 750 litre sahte votka olmak üzere toplam 1500 litre sahte bandrollü içki ele geçirilirken iş yeri sahibi K.G, hakkında adli işlem başlatılmak üzere gözaltına alındı.

GÖZLE GERÇEĞİNDEN AYIRT ETMEK İMKÂNSIZDI

Depoda yapılan aramalarda ancak yetkili kurumlarda bulunan Bandrollü Ürün İzleme Cihazı (BUİS) yardımı ile sahte olduğu anlaşılabilen sevkiyata hazır vaziyette 100 cl'lik şişelere doldurularak sahte bandrol ile ambalajlanmış 1,5 ton sahte rakı ve sahte votka ele geçirildi. Jandarma ekiplerince ele geçirilen malzemelerin tamamına el konulduğu, yakalanan iş yeri sahibi K.G'nin ise Jandarma'daki işlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

JANDARMA UYARIYOR

Vatandaşlara sahte içki konusunda uyarılarda bulunan Jandarma yetkilileri; sahte içkinin görme kaybı başta olmak üzere birçok sağlık sorununa hatta can kaybına yol açabileceği, içki şişelerinin üzerinde bulunan akıllı bandrollerin detaylı bir şekilde incelenerek bandrolü olmayan veya açılmış ürünlerin satın alınmamasını, şüphelendikleri herhangi bir durumda kolluk kuvvetlerine veya "174" Alo Gıda İhbar Hattına ulaşmaları gerektiği ifade edildi.