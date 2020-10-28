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yarım saat arayla bıçaklandı!

’nin İzmit ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Bir adamı bıçaklayıp kaçan şahısları 30 dakika sonra bir de kadını bıçakladı. Kısa süre sonra bıçaklananların olduğu anlaşıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 28.10.2020 17:41 Son Güncelleme: 28.10.2020 17:53 ABONE OL
Karı koca yarım saat arayla bıçaklandı!

Olay, İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arda B. (25) isimli genç caddede henüz öğrenilemeyen bir sebeple kimliği belirlenemeyen 3 kişinin saldırısına uğradı.

Karı koca yarım saat arayla bıçaklandı!

Şahıslar tarafından kalçasından 2 kez bıçaklanan Arda B., şahısların elinden kurtularak cadde üzerinde bulunan bir fatura ödeme merkezine sığındı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Karı koca yarım saat arayla bıçaklandı!

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, saldırganlar bir ticari taksi ile kaçarak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Arda B., Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karı koca yarım saat arayla bıçaklandı!

Yarım saat sonra eşi de bıçaklandı

Polis ekipleri Arda B.'yi bıçaklayan 3 şahsın yakalanması için çalışma başlatırken yaşanan olaydan yarım saat sonra Arda B.'nin eşi Damla Sevim B. de kimliği belirsiz iki kadın tarafından Kadıköy Mahallesi Ilgaz Sokak'taki evinin önünde bacağından bıçaklandı.

Karı koca yarım saat arayla bıçaklandı!

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Damla Sevim B., Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karı koca yarım saat arayla bıçaklandı!

Damla Sevim B.'yi bıçaklayan 2 kimliği belirsiz kadının ise kayıplara karıştığı öğrenildi. Polis ekipleri yaşanan her iki olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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Karı koca yarım saat arayla bıçaklandı!
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