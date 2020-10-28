Kaza yapan sürücüden hız sorusuna ilginç cevap

Edinilen bilgilere göre kaza, 15 Temmuz Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde meydana geldi. O.G. idaresindeki 27 ARZ 941 plakalı Ford marka otomobil, park hazırlığı yapan Renault marka 35 KB 1015 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada park hazırlığındaki aracın sürücüsü yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye sevk edildi.

