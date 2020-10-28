Kocaeli polisi 9’da 9 yaptı

Kocaeli Körfez İlçesinde bir iş yerine girerek televizyon, klima ve benzeri elektronik eşyaları çaldıkları tespit edilen 9 kişilik çete, Kocaeli polisi tarafından çökertildi.

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Kocaeli Körfez İlçesine bulunan bir iş yerine 21 Ekim 2020 günü gece geç saatlerde hırsız girdi. İş yerine giren hırsızları, içeride bulunan televizyon, klima ve benzeri elektronik eşyaları çalarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü be Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, yapmış oldukları MOBESE ve güvenlik kameralarından, olayı gerçekleştiren kişileri tespit etti. Önceki gün düzenlenen operasyon ile olayla ilgili olarak O.Y., A.B., H.T., H.T., M.T., M.B.,E.O.,D.G., ve S.Ç. isimli 4'ü 18 yaşından küçük 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri ardından Körfez Adliyesine sevk edilen 9 şüphelide tutuklanarak cezaevine kondu.