İstanbul'da artan vaka sayıları ve tüm uyarılara rağmen toplu taşımalarda manzara yine değişmiyor. Esenyurt'ta vatandaşların 'koronabüs' adıyla anmaya başladığı minibüsler tıklım tıklım yolcu taşırken, buna maske takmayan minibüs şoförleri de eklendi. Kentin diğer pekçok noktasında da toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk yaşandı. Otobüs ve metrobüslerde sosyal mesafe kurallarına uyulmadı. Yolcular işe gitmek için başka çareleri olmadığını söyledi. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk "İstanbul'da yaşayanlar Türkiye'nin diğer illerine göre daha çok risk altında" dedi.