Koruma talebinden dönen anne-kıza pusu

Konya'da koruma talebinde bulundukları polis merkezinden dönen anne ile kızı öldürüldü. Selçuklu ilçesinde Büşra Gizem Güzelsoy (27), annesi Gülya Barutçu (48) ile evlerinin önüne geldiklerinde geçimsizlik nedeniyle bir süre önce ayrıldığı nişanlısı Ömer İ.'nin silahlı saldırısına uğradı. Başlarından vurulan anne ve kızı hayatını kaybetti. Anne ve kızın olaydan 2 saat kadar önce polis merkezine giderek koruma talebinde bulunduğu öğrenildi. Zanlı Ömer İ. ise otomobiliyle kaçarken polis tarafından durduruldu. Aracından inen zanlı aynı silahla başına ateş ederek intihar etti.