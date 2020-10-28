Malatya’da vaka sayısı arttı

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Recep Bentli, yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisinin Malatya'daki seyriyle ilgili açıklama yaptı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Bentli, "Korona virüs hastalığı ile mücadelemizde son zamanlarda vaka sayılarında daha sabit bir ilerleme görmekte iken; vatandaşlarımızın rehavete kapılması ve özellikle kapalı ortamlarda maskesiz ve mesafeye dikkat etmeden bulunması sonucunda yeniden artışa geçmiş durumdayız. Özellikle 20 Ekimden itibaren vaka sayımız yüzde 15-20 oranında yükseldi. Başta akraba ve komşu ziyaretleri olmak üzere; kapalı ortamlardaki rahat davranış pozitif vaka sayımızı arttırıyor. Pozitif bir hastanın ev içi temaslılarındaki pozitiflik oranı yüzde 30-35 civarında seyrediyor. Bu durum özellikle aynı hanede yaşayan yaşlılarımız için ciddi bir risk oluşturuyor. Daha önceki açıklamalarımızda da vurguladığımız gibi yaşlılarımızın sağlığını ilk önce kendimiz korumak zorundayız. Yaşlılarımızı ziyaret edeceksek mutlaka maskeli bir şekilde, kısa süreli ve uzaktan ziyaret gerçekleştirelim. Maske, mesafe ve temizlik kuralımıza gösterdiğimiz hassasiyeti hiçbir zaman eksiltmeyelim" ifadelerine yer verdi.