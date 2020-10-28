Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları: M7 Mahmutbey Mecidiyeköy metrosu nerelerden geçiyor? İşte M7 metro güzergahı

MECİDİYEKÖY MAHMUTBEY METRO DURAKLARI NELER?

Yoğun bir kullanım olması beklenen Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları ise, hat güzergahında oturan ve kullanmayı düşünen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, M7 Mecidiyeköy Mahmutbey metrosu durakları neler ve nerelerden geçiyor?

İşte, hattın durakları;