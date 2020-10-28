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bugün idrak edilecek

Son peygamber 'in doğum günü olan , bugün idrak edilecek

AA
Giriş Tarihi: 28.10.2020 ABONE OL
Mevlid Kandili bugün idrak edilecek
Son peygamber Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili, bugün idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, TRT tarafından Mevlid Kandili dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Lefkoşa Hala Sultan Camisi'nde saat 19.30'da yapılacak özel yayında dua edecek. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor. Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlid, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor.
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Mevlid Kandili bugün idrak edilecek
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