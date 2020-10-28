Mevlid Kandili ne zaman, bugün kandil mi? 2020 Mübarek Mevlid Kandil ne zaman ve anlamı önemi nedir? Diyanet Kandil günleri takvimi yayınladı

Müslüman âleminin heyecanla beklediği 2020 Mevlid Kandili tarihi için geri sayım başladı. Her yıl Rebiülevvel ayının on ikinci günü idrak edilen bu önemli gün Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunu ifade etmektedir. Mevlid Kandili ne zaman ve hangi gün başlığı ile birçok kişi tarafından araştırmalar başladı. Diyanet İşleri'nin yayınladığı takvime göre Mevlid Kandili ne zaman sorusu cevabını bulmuştu. Peki, Mevlid Kandil ne zaman, önemi nedir ve yarın kandil mi? İşte Diyanet ile Mevlid Kandil ne zaman sorusunun cevabı...

2020 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN, YARIN KANDİL Mİ?

Rebiülevvel ayının on ikinci gününe denk gelen Mevlid Kandili için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı kandil günleri takvimine göre Mevlid Kandili ile ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.

MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Mevlid kavramı sözlükte 'doğmak, doğum yeri ve doğum zamanı' anlamlarına gelmektedir. Mevlid Arapça'da 've-le-de' kökünden türetilmiş bir kavramdır.