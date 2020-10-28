Mevlid Kandili ne zaman, bugün kandil mi? 2020 Mübarek Mevlid Kandil ne zaman ve anlamı önemi nedir? Diyanet Kandil günleri takvimi yayınladı

Müslüman âleminin heyecanla beklediği 2020 Mevlid Kandili tarihi için geri sayım başladı. Her yıl Rebiülevvel ayının on ikinci günü idrak edilen bu önemli gün Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunu ifade etmektedir. Mevlid Kandili ne zaman ve hangi gün başlığı ile birçok kişi tarafından araştırmalar başladı. Diyanet İşleri'nin yayınladığı takvime göre Mevlid Kandili ne zaman sorusu cevabını bulmuştu. Peki, Mevlid Kandil ne zaman, önemi nedir ve yarın kandil mi? İşte Diyanet ile Mevlid Kandil ne zaman sorusunun cevabı...
Rebiülevvel ayının on ikinci gününe denk gelen Mevlid Kandili için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı kandil günleri takvimine göre Mevlid Kandili ile ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Mevlid kavramı sözlükte 'doğmak, doğum yeri ve doğum zamanı' anlamlarına gelmektedir. Mevlid Arapça'da 've-le-de' kökünden türetilmiş bir kavramdır.
Mevlid gecesi, Rebiul-evvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. Peygamber efendimizin doğum günüdür.
İnsanlığın kurtuluşu için gönderilen son ve en büyük peygamber, bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) 571 yılında Kameri aylardan Rebiü'l-evvel ayının 12. gecesi doğmuştur. Bu mübarek geceye 'Mevlid Kandili' denir.
O'nun doğduğu çağda dünyanın her tarafında cehalet, zulüm ve ahlâksızlık almış yürümüş, Allah inancı unutulmuş, insanlık korkunç ve karanlık bir duruma düşmüş, dünya yaşanmaz hale gelmiş
Sevgili Peygamberimizin tebliğ ettiği İslâm dini ile dünya aydınlandı, tek Allah inancı ile kalpler nurlandı. Eşitlik, adalet ve kardeşlik geldi. O'na inanan toplumlar gerçek huzura kavuştu. O'nun doğduğu gece, insanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek bir başlangıçtır.
Peygamberimizin doğum yıldönümlerinde okunan mevlidleri saygı ile dinlemek, O'nun mübarek ruhuna salât ve selâm okumak hiç şüphesiz büyük milletimizin Sevgili Peygamberimize olan engin sevgi ve bağlılığının bir ifadesidir.
MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takviminde yer alan bilgilere göre; 2020 Mevlid Kandili 28 Ekim 2020 Çarşamba gecesi idrak edilecek.
MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?
Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasının farz olduğuna dair herhangi bir bilgi yoktur. Ancak bugün veya ertesi gün oruç tutmakta bir mahzur da yoktur. Mevlid Kandili'nin en önemli ibadetleri arasında tesbih namazı gösterilir.
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MEVLİD KANDİLİ'NDE KUR'AN-I KERİM'DEN HANGİ SURELER OKUNUR?
Mübarek kandil gecelerinde çokça Kur'an-ı Kerim okumak, okuyanları dinlemek, Kur'an ziyafetlerine katılmak gerekir.
İbni Mesut'tan (r.a.) rivayet edildiğine göre, Resûlullah şöyle buyurdu:
"Kim Kur'ân-ı Kerîm'den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir." (Tirmizî, Fezâilü'l-Kur'ân 16)
TESBİH NAMAZ KAÇ REKATTIR?
Günahların affına vesîle olan tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir. Tesbih namazında her rekatte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.
"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"
TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?
"Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır. Yukarıdaki tesbih:
-"Sübhâneke..."'den sonra 15 kere,
-Zamm-ı sureden sonra 10 kere,
-Rükûda 10 kere,
-Rükûdan doğrulunca 10 kere,
-Secdede 10 kere,
-Secdeden doğrulunca 10 kere,
-İkinci secde de 10 kere, okunur.
Böylece birinci rekat kılınmış olur.
2.Rekat
Fatiha'dan önce
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih
2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.
Üçüncü rekata kalkılır.
3.Rekat
Sübhâneke'den sonra
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra
10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih
2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
Böylece üçüncü rek'at kılınmış olur.
Dördüncü rek'ate kalkılır.
4.Rekat
Fatiha'dan önce
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih
2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, RabbenaAtina ve Rabbenağfirli duaları okunur. Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır. Tesbih namazında beher rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.