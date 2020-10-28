Mevlid Kandili’nde neler yapılır, nasıl ibadet edilir? Mevlid Kandili’nde yapılması gerekenler

Müslüman dünyası tarafından büyük önem verilen kandil gecesinde okunacak dualar ve yapılacak ibadetler listesini özel olarak hazırladık. Mübarek kandil gecesinde neler yapılır, nasıl ibadet edilir? Kandil gecesinde bol bol Kuran'ı Kerim okunmalı, Hz. Peygambere salat ü selamlar getirilmeli, geçmişle ilgili tövbeler edilmeli, bol bol zikirde bulunulmalıdır. Sosyal olarak küs ve dargın olanların da barışmaları gerekmektedir. İşte Mevlid Kandili'nde yapılması gerekenler...
Kur'an-ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekanlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
Peygamber Efendimiz'e (sas) selamlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibarıyla ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.
Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir?" gibi konular başta olmak üzere, hayati meselelerde derin düşüncelere girmeli.
Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; şimdinin ve geleceğin plan ve programı çizilmeli.
Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede (günahları terk etme) bulunulmalı.
Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.
Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.
MEVLİD KANDİLİ'NDE KUR'AN-I KERİM'DEN HANGİ SURELER OKUNUR?
Mübarek kandil gecelerinde çokça Kur'an-ı Kerim okumak, okuyanları dinlemek, Kur'an ziyafetlerine katılmak gerekir.
İbni Mesut'tan (r.a.) rivayet edildiğine göre, Resûlullah şöyle buyurdu:
"Kim Kur'ân-ı Kerîm'den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir." (Tirmizî, Fezâilü'l-Kur'ân 16)