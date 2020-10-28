Minik Mila'nın duygulandıran bayrak sevgisi

Elazığ'da özel bir hastanede Kurumsal İletişim Müdürü olarak görev yapan Esin Yamaç Erten, mesai çıkışında kızı Ada Mila birlikte yürüyüşe çıktı. Anne ve kızı Fırat Üniversitesi mesire alanına doğru ilerlerken Tıp Fakültesi önünde göndere çekili Türk Bayrağını metrelerce öteden gören 2,5 yaşındaki Ada Mila, bayrak direğine doğru koşarak 'Kırmızı Bayrak benim. Benim bayrağım. Seni çok seviyorum bayrağım' diye haykırdı. Bayrak direğine sarılarak sevgisini gösteren minik Mila'nın bu davranışı hem annesini hem de çevredekileri duygulandırdı.

"KIZIMLA GURUR DUYDUM"

Kızıyla gurur duyduğunu söyleyen Anne Esin Yamaç Erten, "Kızımla akşam yürüyüşüne çıkarken Tıp Fakültesi önünden geçtik. Bu esnada kızım metrelerce ötede gördüğü Türk Bayrağına doğru koşmaya başladı. 'Benim Bayrağım, Seni çok seviyorum' dedi. Bu durum beni çok duygulandırdı. Çok mutlu oldum. Kızımla gurur duydum. Bayrağımızı nerede görse tanıyor. İnşallah büyüdüğünde de vatanına, bayrağına, milletine faydalı bir insan olur" dedi.