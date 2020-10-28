'Miras Çetesi'nin 50 milyon liralık dev vurgunu! Üç ilde yakalandılar

İstanbul'da Rum, Musevi, Ermeni, İtalyan ve Fransız uyruklu olan yabancılara ait gayrimenkulleri tespit ederek söz konusu gayrimenkulleri usulsüz bir şekilde satan çete çökertildi. Çete üyelerinin 20 gayrimenkulü sahte vekaletnamelerle "Mirasçı" gibi görünerek üzerlerine geçirdikleri ve 50 milyon liralık vurgun yaptıkları belirlendi. Operasyon anları polis kameralarına böyle yansıdı.

"Resmi Belgede Sahtecilik" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Rum, Musevi, Ermeni, İtalyan ve Fransız uyruklu olan yabancılara ait gayrimenkulleri tespit ederek söz konusu gayrimenkulleri usulsüz bir şekilde üçüncü kişilere satan çete çökertildi.

İddialara ve polislerin tespitlerine göre; çetenin üyeleri ilk olarak sahipleri yurt dışında olan veya vefat etmiş gayrimenkuller için mirasçıların mülklerden haberdar olup olmadıklarını araştırdı. Çete üyeleri; mirasçılar adına yurt dışı noterliklerine ait sahte vekaletnameler düzenledi ve gayrimenkul sahibi şahısların mülklerini "Mirasçı" gibi gözükerek üzerlerine geçirdi. Çete üyelerinin 20 gayrimenkulü aynı yöntemle üzerlerine geçirdikleri ve üçüncü kişilere sattıkları belirlendi. Gayrimenkullerin satışlarını yaparak haksız kazanç elde eden çeteye Edirne, Sakarya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 50 milyon liralık haksız kazanç sağlayan çetenin altı üyesi yakalanarak gözaltına alındı.