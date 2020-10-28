Mübarek Mevlid Kandili mesajları 2020 ve sözleri ile sevdiklerinin kandilini kutla! Kısa, uzun, resimli Kandil Kutlama Mesajları seçenekleri

Peygamber Efendimizin doğumunu ifade eden Mevlid Kandil'inde ibadetlerini yerine getirecek olan Müslüman alemi öte yandan bugünün huzurunu da gerek sosyal medya gerekse mesajlaşma uygulamaları ile paylaşabilmek için kandil mesajları arayışına çıktı. Rebiülevvel ayının on ikinci gününe denk gelen ve bugün idrak edilecek olan kandile özel Mevlid kandili mesajları içeriğimizi sizler için hazırladık. İşte en güzel, ayetli, kısa ve uzun, dualı, resimli Mevlid kandili mesajları ve sözleri...
28 EKİM'E ÖZEL EN GÜZEL, AYETLİ, DUALI, RESİMLİ MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ İLE HAYIRLI KANDİLLER…
28 Ekim yani bugün idrak edilecek olan ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak Müslüman alemince sevinçle karşılanan anlamlı günde vatandaşlar hem ibadetlerini yerine getiriyor hem de sevdiklerinin kandilini kutluyor. İşte çeşitli platformalardan paylaşabileceğiniz en güzel, ayetli, kısa ve uzun, dualı, resimli Mevlid kandili mesajları ve sözleri…
ALLAH"ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Mevlid Kandili"nde, bir yıllık yaşantımızı, ibadetlerimizi ve iyiliklerimizi iyi düşünecek ve ona göre hayatımıza çeki düzen vererek samimi bir teslimiyetle nefis muhasebesine gireceğiz. Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Mevlid kandiliniz mübarek olsun!
Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınız Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.
Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
"Yetimi kendine yakın tut. Başını elinle okşa ve onu sofrana oturt. Böyle yaparsan, kalbin yumuşar ve hacetin görülür." Hayırlı Kandiller
* De ki; Rabbim bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
* Rabbim bizi özünden iman eden gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
* Eğilerek yükselmenin adıdır namaz. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
* Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..
Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.
Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece.
Yükü sevgi özü saygı gücü barış süsü hoşgörü olan mübarek Mevlid Kandili'ni kutlarım Allah'a emanet olun.
Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğın saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun.
Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun!
Allah'a en sevgili ev, içinde ikram gören yetim bulunan evdir." Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun Hayırlı Kandiller! -Bugün alnımız secdeye gidiyorsa, senin sayende ya Râsulallah . Senin doğuşunu kutlamaz mı bu dünya.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.
Bir kucak sevgi, bir avuç dua, içten bir selam kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri. Eviniz huzur kalbiniz nur dolsun, mübarek kandiliniz kutlu olsun.