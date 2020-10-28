Mübarek Mevlid Kandili mesajları 2020 ve sözleri ile sevdiklerinin kandilini kutla! Kısa, uzun, resimli Kandil Kutlama Mesajları seçenekleri

Peygamber Efendimizin doğumunu ifade eden Mevlid Kandil'inde ibadetlerini yerine getirecek olan Müslüman alemi öte yandan bugünün huzurunu da gerek sosyal medya gerekse mesajlaşma uygulamaları ile paylaşabilmek için kandil mesajları arayışına çıktı. Rebiülevvel ayının on ikinci gününe denk gelen ve bugün idrak edilecek olan kandile özel Mevlid kandili mesajları içeriğimizi sizler için hazırladık. İşte en güzel, ayetli, kısa ve uzun, dualı, resimli Mevlid kandili mesajları ve sözleri...

28 EKİM'E ÖZEL EN GÜZEL, AYETLİ, DUALI, RESİMLİ MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ İLE HAYIRLI KANDİLLER…

28 Ekim yani bugün idrak edilecek olan ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak Müslüman alemince sevinçle karşılanan anlamlı günde vatandaşlar hem ibadetlerini yerine getiriyor hem de sevdiklerinin kandilini kutluyor. İşte çeşitli platformalardan paylaşabileceğiniz en güzel, ayetli, kısa ve uzun, dualı, resimli Mevlid kandili mesajları ve sözleri…