Son dakika: Şüpheler... Suçlamalar... İddialar... Müge Anlı'da araştırılan Filiz Akyüz'ün ölümünde flaş gelişme

Son dakika haberler… Ekim ayında Osmaniye'de gerçekleşen tüp patlaması sonucunda hayatını kaybeden Filiz Akyüz'ün şüpheli ölümü üzerine Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da araştırmalar sürüyor. Acılı aile kızlarının bir kaza sonucu öldüğü gibi görünüyor olsa da durumun böyle olmadığını şüpheli bir şeyler olduğunu düşünüyordu. Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Filiz Akyüz'ün tanıdıklarından da flaş açıklamalar geldi. İşte Filiz Akyüz'ün ölümünün perde arkasından gelen son dakika haberinin detayları…
Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Filiz Akyüz olayında son olarak genç kadının iş arkadaşları, yaşanan bu olayın sabotaj sonucu gerçekleşebileceği iddiasını ortaya atarken kendisinin ustabaşı olan aynı zamanda da sevgilisi olduğu iddia edilen İsmail Aydın'ı işaret etmişti…
FİLİZ AKYÜZ'ÜN ÖLÜMÜNDE PERDE ARKASI ARAŞTIRILIYOR
Olay yeri inceleme raporuna göre patlamanın yaşandığı evde ocakların dört gözünün de açık olduğu öte yandan tüpün ise üzerinde bulunan dedantörün çıkmış olduğu kaydedilmişti. Bu bulgular genç kadının ölümündeki sabotaj şüphesini arttırırken Filiz Akyüz'ün eşi Özkan, tüpün dedantörünü kendisinin çıkarttığını iddia etti.
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İTFAİYE ERİNİN AÇIKLAMASI OLAYIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ
Ardından olayın seyrini değiştirecek açıklama olay yerine gelen itfaiye eri Muharrem Demircioğlu'ndan geldi. Demircioğlu, yangını söndürmeye geldiğinde tüpün üzerindeki dedantörü kendisinin çıkarttığını ve bu esnada tüpün gaz kaçırdığını gördüğünü ifade etti.
Bu ifade ile beraber genç kadının ölümü üzerindeki şüpheler daha da artmış ve cinayet şüphesini arttırmıştı.
İDDİALAR… SUÇLAMALAR… ŞÜPHELER…
Öte yandan patlamada hayatını kaybeden Filiz Akyüz'ün eski çalışma arkadaşı kendisinin bir duyumunu da paylaştı. Özkan'ın (Filiz Akyüz'ün eşi) gece vardiyasında çalıştığı esnada eşini (Filiz Akyüz) eve erkek atıp atmadığını kontrol etmek için eve gittiğini ifade etti…
GENÇ KADIN ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?
Bu ifade ise olayın bir kıskançlık nedeniyle gerçekleşebileceği ihtimali yönünde de iddialara sebep oldu. Genç kadının ölümüne ilişkin perde arkası her geçen gün aydınlanmaya devam ediyor….