Son dakika: Şüpheler... Suçlamalar... İddialar... Müge Anlı'da araştırılan Filiz Akyüz'ün ölümünde flaş gelişme

Son dakika haberler… Ekim ayında Osmaniye'de gerçekleşen tüp patlaması sonucunda hayatını kaybeden Filiz Akyüz'ün şüpheli ölümü üzerine Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da araştırmalar sürüyor. Acılı aile kızlarının bir kaza sonucu öldüğü gibi görünüyor olsa da durumun böyle olmadığını şüpheli bir şeyler olduğunu düşünüyordu. Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Filiz Akyüz'ün tanıdıklarından da flaş açıklamalar geldi. İşte Filiz Akyüz'ün ölümünün perde arkasından gelen son dakika haberinin detayları…

GENÇ KADIN ÖLDÜ MÜ YOKSA ÖLDÜRÜLDÜ MÜ? FİLİZ AKYÜZ'ÜN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜNDE FLAŞ GELİŞMELER YAŞANIYOR…

Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Filiz Akyüz olayında son olarak genç kadının iş arkadaşları, yaşanan bu olayın sabotaj sonucu gerçekleşebileceği iddiasını ortaya atarken kendisinin ustabaşı olan aynı zamanda da sevgilisi olduğu iddia edilen İsmail Aydın'ı işaret etmişti…