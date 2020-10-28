Son dakika: Şüpheler... Suçlamalar... İddialar... Müge Anlı'da araştırılan Filiz Akyüz'ün ölümünde flaş gelişme

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Son dakika: Şüpheler... Suçlamalar... İddialar... 'da araştırılan 'ün ölümünde flaş gelişme

'nın canlı yayın programından gelen son dakika haberine göre; 4 Ekim tarihinde Osmaniye'de gaz sızıntısı nedeniyle gerçekleşen patlama sonucunda hayatını kaybeden 'ün şüpheli ölümündeki perde arkası araştırılıyor. Genç kadın evinden çocuklarını görmek amacıyla ayrılırken bir anda ölüm haberini alan aile olayın aydınlanması için Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Genç kadının ölümünün ardından iş arkadaşları ve olay yerindeki yangını söndürmekle görevli olan itfaiyeci de çarpıcı açıklamalara imza attı. Olayın bir sabotaj mı yoksa kasıtsız gelişen bir durum mu olduğu araştırılıyor. İşte Filiz Akyüz'ün ölümünün perde arkasından gelen son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 28.10.2020 14:54 Son Güncelleme: 28.10.2020 14:54 ABONE OL
Müge Anlı'dan son dakika: Filiz Akyüz öldü mü öldürüldü mü? Şüpheler... Suçlamalar... İddialar...

Son dakika haberler… Ekim ayında Osmaniye'de gerçekleşen tüp patlaması sonucunda hayatını kaybeden 'ün şüpheli ölümü üzerine ile Tatlı Sert programında da araştırmalar sürüyor. Acılı aile kızlarının bir kaza sonucu öldüğü gibi görünüyor olsa da durumun böyle olmadığını şüpheli bir şeyler olduğunu düşünüyordu. Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Filiz Akyüz'ün tanıdıklarından da flaş açıklamalar geldi. İşte Filiz Akyüz'ün ölümünün perde arkasından gelen son dakika haberinin detayları…

GENÇ KADIN ÖLDÜ MÜ YOKSA ÖLDÜRÜLDÜ MÜ? FİLİZ AKYÜZ'ÜN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜNDE FLAŞ GELİŞMELER YAŞANIYOR…

Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Filiz Akyüz olayında son olarak genç kadının iş arkadaşları, yaşanan bu olayın sabotaj sonucu gerçekleşebileceği iddiasını ortaya atarken kendisinin ustabaşı olan aynı zamanda da sevgilisi olduğu iddia edilen İsmail Aydın'ı işaret etmişti…

Müge Anlı'dan son dakika: Filiz Akyüz öldü mü öldürüldü mü? Şüpheler... Suçlamalar... İddialar...

FİLİZ AKYÜZ'ÜN ÖLÜMÜNDE PERDE ARKASI ARAŞTIRILIYOR

Olay yeri inceleme raporuna göre patlamanın yaşandığı evde ocakların dört gözünün de açık olduğu öte yandan tüpün ise üzerinde bulunan dedantörün çıkmış olduğu kaydedilmişti. Bu bulgular genç kadının ölümündeki sabotaj şüphesini arttırırken 'ün eşi Özkan, tüpün dedantörünü kendisinin çıkarttığını iddia etti.

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Müge Anlı'dan son dakika: Filiz Akyüz öldü mü öldürüldü mü? Şüpheler... Suçlamalar... İddialar...

İTFAİYE ERİNİN AÇIKLAMASI OLAYIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Ardından olayın seyrini değiştirecek açıklama olay yerine gelen itfaiye eri Muharrem Demircioğlu'ndan geldi. Demircioğlu, yangını söndürmeye geldiğinde tüpün üzerindeki dedantörü kendisinin çıkarttığını ve bu esnada tüpün gaz kaçırdığını gördüğünü ifade etti.

Bu ifade ile beraber genç kadının ölümü üzerindeki şüpheler daha da artmış ve cinayet şüphesini arttırmıştı.

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Müge Anlı'dan son dakika: Filiz Akyüz öldü mü öldürüldü mü? Şüpheler... Suçlamalar... İddialar...

İDDİALAR… SUÇLAMALAR… ŞÜPHELER…

Öte yandan patlamada hayatını kaybeden 'ün eski çalışma arkadaşı kendisinin bir duyumunu da paylaştı. Özkan'ın (Filiz Akyüz'ün eşi) gece vardiyasında çalıştığı esnada eşini (Filiz Akyüz) eve erkek atıp atmadığını kontrol etmek için eve gittiğini ifade etti…

Müge Anlı'dan son dakika: Filiz Akyüz öldü mü öldürüldü mü? Şüpheler... Suçlamalar... İddialar...

GENÇ KADIN ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Bu ifade ise olayın bir kıskançlık nedeniyle gerçekleşebileceği ihtimali yönünde de iddialara sebep oldu. Genç kadının ölümüne ilişkin perde arkası her geçen gün aydınlanmaya devam ediyor….

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Son dakika: Şüpheler... Suçlamalar... İddialar... Müge Anlı'da araştırılan Filiz Akyüz'ün ölümünde flaş gelişme
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