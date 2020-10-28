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’da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

’nın Ortaca ilçesinde otomobil ve motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 28.10.2020 18:15 ABONE OL
Muğla’da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla'nın ilçelerinden Ortaca'ya bağlı Okçular mahallesinde Dalyan- Ortaca istikametinde Bekir Kaya idaresinde seyreden 48 L 0687 plakalı motosiklet ve aynı istikamette ilerleyen Şaban Selçik idaresindeki 48 AK 1746 plakalı araç çarpıştı.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Bekir Kaya ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ortaca Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaya'nın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na sevk edilirken otomobil sürücüsü Şaban Selçik gözaltına alındı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Muğla’da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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