Müşteri gibi baktı, ekspertiz yalanı ile alıp kaçtı

İstanbul genelinde satılık araba ilanlarını takip edip müşteri gibi araç sahipleriyle irtibat kuran Murat Ü. arabaya bakmak için buluşmaya geldiğinde aracı ekspertize sokacağım deyip alıp kaçtı. Bu yöntemle 5 aracı, ve çaldıkları aracın biriyle küçükbaş hayvan pazarından 4 koyunu çaldığı öğrenildi. Kamera görüntülerini takip eden Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri Murat Ü'yü gözaltına aldı.





EKSPERTİZE GÖSTEEREYİM YALANI İLE ALIP KAÇTI



Çengelköy'de M.A.E. aracını bir internet sitesine koyarak satılık ilanı verdi. Bu ilanı gören bir kişi M.A.E' yi arayıp aracı almak istediğini söyledi ve verilen adreste buluştular. Gelen kişi kendisini araca müşteri gibi gösterip en ince ayrıntısına kadar baktı. Ancak son bir kez ekspertize sokması gerektiğini söyledi. Aracın şoför koltuğunda bulunan kişi araç sahibi M.A.E'ye buradan sonra sen kullan deyip onu araçtan indirdi. Ardından gaza basıp olay yerinden uzaklaştı.



ÇALDIĞI ARABADA UYURKEN YAKLANDI



M.A.E. hemen durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, kimliği tespit edilen şüpheli yine çalmış olduğu bir aracın içerisinde uyurken gözaltına alındı.



70 SUÇ KAYDI VAR



23 Ekim günü yakalanan oto hırsızının daha önceden 70 adet suç kaydının olduğu ve aynı yöntemle 5 aracı daha çaldığı, çaldığı araçlardan biriyle hayvan pazarından yine müşteri gibi 4 koyun çaldığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.





"ARABA LAZIMDI ALDIM 10 GÜN SONRA GERİ GETİRİRİM"



Şüphelinin çaldığı araçlardan birinin sahibini arayıp; "Araba lazımdı, senin arabayı beğendim 10 gün içinde getireceğim kimseye haber verme. Geri aldığım yere bırakırım sana haber ederim" dediği ileri sürüdü.





ARABASININ KAPISINDA ASILI KALDI



Öte yandan olay anına dair ortaya çıkan görüntülerde şüphelinin aracı alıp kaçarken araç sahibinin aracın kapısına asılı halde sürüklendiği anlar görülüyor.