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Önce kendisi sonra eşi bıçaklandı

İzmit ilçesinde meydana gelen olayda ,tartıştığı 3 kişi tarafından bıçaklanan Enes Arda Bıyıkoğlu'nun eşi Damla Bıyıkoğlu, eşinden 1 saat sonra 2 kadın tarafından bıçaklandı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 28.10.2020 17:09 Son Güncelleme: 28.10.2020 17:53 ABONE OL
Önce kendisi sonra eşi bıçaklandı

Kocaeli İzmit ilçesinde meydana gelen olayda, tartıştığı 3 kişi tarafından bıçaklanan Enes Arda Bıyıkoğlu'nun eşi Damla Bıyıkoğlu, eşinden 1 saat sonra 2 kadın tarafından bıçaklandı.

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Kocaeli İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda ,yolda karşılaştığı ve bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştığı 3 kişi tarafından bıçaklanan Enes Arda Bıyıkoğlu, kalçasından yararlanarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya karışan 3 kişi ise olay yerinden ticari bir taksiye binerek kaçtı. Polis olayın faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Bu olayın üzerinden henüz 1 saat gecmemişken, aynı mahallede bir başka sokak üzerinde 2 kadın bir başka kadını bacaklarından bıçakladı. Olayı gerçekleştiren zanlılar olay yerinden kaçarken yaralanan Damla Bıyıkoğlu 1 saat önce yaralanan eşinin kaldırıldığı hastaneye kaldırıldı. Polis her iki olayın zanlılarını yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Önce kendisi sonra eşi bıçaklandı
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