Özel hastanelerde koronavirüs alarmı

Koronavirüs salgınıyla mücadelede devlet ve üniversite hastaneleri kadar özel hastanelerde de alarma geçildi. Özel hastanelerin klinik ve yoğun bakım servislerindeki hasta yataklarının yüzde 25'i koronavirüs vakalarına ayrılacak. İstanbul'daki 161 özel hastanenin yatak planlaması yapıldı. Buna göre İstanbul'da 161 özel hastanenin 13 bin 288 hasta yatağı var. Bunun 10 bin 754'ü servis yataklarından oluşuyor. Bunların 2 bin 689'u koronavirüs vakalarına ayrılacak. Özel hastanelerin 2 bin 534 olan yoğun bakım yataklarından 634'ü de yine koronavirüs vakalaları için ayrılacak.