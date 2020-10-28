Pamuk kamyonu ile mermer kamyonu çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza Şanlıurfa'da Viranşehir-Siverek yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre sollamaya geçen sürücü, karşıdan gelen araç ile burun buruna geldi. Pamuk yüklü kamyon ile mermer yüklü kamyonet çarpıştı.

Karayolunda tam bir can pazarı yaşandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır olmak üzere iki kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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