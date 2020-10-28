Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Pamuk kamyonu ile mermer kamyonu çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Pamuk kamyonu ile mermer kamyonu çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

'da pamuk yüklü kamyon ile mermer yüklü kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada biri ağır iki kişi de yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 28.10.2020 19:37 ABONE OL
Pamuk kamyonu ile mermer kamyonu çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza Şanlıurfa'da Viranşehir-Siverek yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre sollamaya geçen sürücü, karşıdan gelen araç ile burun buruna geldi. Pamuk yüklü kamyon ile mermer yüklü kamyonet çarpıştı.

Karayolunda tam bir can pazarı yaşandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır olmak üzere iki kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA HABER - İnsanlık düşmanları sivilleri hedef aldı! Berde'den yürek yakan görüntüler... Son dakika: İskenderun'da inanılmaz görüntüler... Hortum çıktı, otomobil havaya yükseldi!

ARKADAŞINA GÖNDER
Pamuk kamyonu ile mermer kamyonu çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA