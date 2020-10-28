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Evde Kandil simidi tarifi (Pastane usulü): Mahlepli veya mahlepsiz Kandil Simidi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte tarifi ve püf noktaları!

Kandil günleri adeta bir gelenek haline gelen kandil simidinin yapılışı için binlerce vatandaş evlerinde kollarını sıvadı ve tarif arayışına çıktı. Çayın yanına yakışan bu lezzeti evde yapmak çok kolay olsa da bazı püf noktalara dikkat ederek ağızda dağılan pastane simidini sizler de hazırlayabilirsiniz. En önemli püf nokta ise malzemelerin yapılış esnasında oda sıcaklığında olmasıdır. Oda sıcaklığında kullanılan malzemeler simidinizin daha çıtır ve lezzetli olmasını sağlar. Peki, Evde mahlepli veya mahlepsiz Kandil Simidi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? En lezzetli pastane usulü kandil simidi tarifi ve yapılışı…

Giriş Tarihi: 28.10.2020 11:35 Son Güncelleme: 28.10.2020 11:35 ABONE OL
Pastane usulü Kandil simidi tarifi: Evde mahlepli veya mahlepsiz Kandil Simidi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte tarifi ve püf noktaları!

Dua ve ibadetle geçen, bayram havasıyla kutlanan kandil günlerinin en güzel adetlerinden biri; kandil simidi almak ve dağıtmak olsa da son dönemde bu tür lezzetlerin ev yapımı hali daha çok rağbet görüyor. Mevlid kandilinin de gelmesiyle beraber Kandil simidi tarifi sabah saatlerinden itibaren araştırma konusu haline geldi. Peki, Evde mahlepli Kandil Simidi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? En lezzetli pastane usulü kandil simidi tarifi ve yapılışı…

EN LEZZETLİ MAHLEPLİ VEYA MEHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ TARİFİ: EVDE PASTANE USULÜ KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR? İŞTE MALZEMELERİ VE YAPILIŞI!

Kandil günlerinin vazgeçilmezi haline gelen yiyecek ile ilgili olarak binlerce vatandaş en güzel kandil simidi tarifi ve püf noktaları için internet üzerinden arayışa başladı. Türk kültürünün geleneksel lezzetlerinden olan ve islam dinince önemli olan bu zamanlarda misafirlere, komşulara dağıtılarak günün huzurunun ve bereketinin paylaşıldığı bu simidin yapılışı kolay gibi görünse de bazı püf noktaları bulunmaktadır.

Pastane usulü Kandil simidi tarifi: Evde mahlepli veya mahlepsiz Kandil Simidi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte tarifi ve püf noktaları!

KANDİL SİMİDİ MALZEMELERİ

200 gram tereyağı veya margarin, (oda sıcaklığında),
Yarım su bardağı yoğurt,
3 çay kaşığı kabartma tozu,
1 yumurta sarısı,
1 yumurta akı, (bir kasede hafifçe köpürmüş olarak çırpılmış),
1,5 çay kaşığı tuz,
1 çay kaşığı toz seker,
2,5 su bardağı un,
1 tatlı kaşığı mahlep,
Çeyrek su bardağı susam,
Çeyrek su bardağı çörek otu,
Dilerseniz sadece susam ya da çörek otu kullanabilirsiniz.

Pastane usulü Kandil simidi tarifi: Evde mahlepli veya mahlepsiz Kandil Simidi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte tarifi ve püf noktaları!

KANDİL SİMİDİ YAPILIŞI

  1. Susamı ayrı düz bir tabağa, çörek otunu ayrı düz bir tabağa koyup yayalım.
  2. Derin bir kabın içerisine un, mahlep ve kabartma tozunu koyup karıştıralım.
  3. Oda sıcaklığındaki yumuşak margarini başka bir kapta tel çırpıcı yardımıyla karıştırarak pürüzsüz bir hale getirelim.
  4. Yağın içerisine yoğurdu, yumurta sarısını, tuzu ve şekeri ekleyerek iyice karıştıralım.
  5. Bu malzemelerin üzerine, un, mahlep ve kabartma tozundan elde ettiğimiz karışımını ekleyerek elimizle yoğuralım.
  6. Kulak memesinden biraz daha sert bir kıvamda olacak bir hamur hazırlayalım.
  7. Ceviz büyüklüğünde bezeler kopartarak elimizle yuvarlayalım.
  8. Kurşun kalem kalınlığından biraz daha kalın olacak biçimde uzun hamurlar yapalım.
  9. Hamurların iki ucunu birleştirip simit şeklini verelim. Hamurları uzatma işlemini biraz unlanmış mutfak tezgahının üzerinde de yapabiliriz.
  10. Uçlarını birleştirdiğimiz kandil simitlerinin iki tarafını da ilk önce yumurta akına, sonra ise susam ve/veya çörek otuna batıralım ve margarinle yağlayıp un serpip silkelediğimiz tepsiye dizelim. Aralarında biraz boşluk bırakmaya özen gösterelim.
  11. Sadece yumurta akına bulayıp yaparsak, sade kandil simitleri yapabiliriz.
  12. Hazırladığımız kandil simitlerini önceden ısıtılmış 190 derece fırında 15 ile 17 dakika civarında kızarana kadar pişirelim.Kandil simitlerinin dağılmamasını sağlamak için; tepsiyi fırından çıkarıp soğumaya bırakalım.
  13. Hafif ılık hale gelince kandil simitlerini servis tabağına aktarabiliriz.
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Evde Kandil simidi tarifi (Pastane usulü): Mahlepli veya mahlepsiz Kandil Simidi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte tarifi ve püf noktaları!
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