Evde Kandil simidi tarifi (Pastane usulü): Mahlepli veya mahlepsiz Kandil Simidi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte tarifi ve püf noktaları!

Dua ve ibadetle geçen, bayram havasıyla kutlanan kandil günlerinin en güzel adetlerinden biri; kandil simidi almak ve dağıtmak olsa da son dönemde bu tür lezzetlerin ev yapımı hali daha çok rağbet görüyor. Mevlid kandilinin de gelmesiyle beraber Kandil simidi tarifi sabah saatlerinden itibaren araştırma konusu haline geldi. Peki, Evde mahlepli Kandil Simidi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? En lezzetli pastane usulü kandil simidi tarifi ve yapılışı…

EN LEZZETLİ MAHLEPLİ VEYA MEHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ TARİFİ: EVDE PASTANE USULÜ KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR? İŞTE MALZEMELERİ VE YAPILIŞI!

Kandil günlerinin vazgeçilmezi haline gelen yiyecek ile ilgili olarak binlerce vatandaş en güzel kandil simidi tarifi ve püf noktaları için internet üzerinden arayışa başladı. Türk kültürünün geleneksel lezzetlerinden olan ve islam dinince önemli olan bu zamanlarda misafirlere, komşulara dağıtılarak günün huzurunun ve bereketinin paylaşıldığı bu simidin yapılışı kolay gibi görünse de bazı püf noktaları bulunmaktadır.