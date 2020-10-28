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Polis memuru cinayet işleyip teslim oldu

’nın Seydişehir ilçesinde görev yapan polis memuru S. aralarında husumet olduğunu ileri sürdüğü ’yı eşinin gözleri önünde tabanca vurarak öldürdü. Mustafa S., daha sonra giderek teslim oldu.

Giriş Tarihi: 28.10.2020 23:13 ABONE OL
Polis memuru cinayet işleyip teslim oldu

Olay, akşam saatlerinde Alaylar 2 Mahallesi Seyit Harun Bulvarı üzerindeki bir iş yerinin önünde meydana geldi. İlçede görev yapan polis memuru Mustafa S., iddiaya göre aralarında husumet bulunan Ümit Özhelvacı'yı iş yerinin önünde eşinin gözü önünde tabanca ile ateş ederek vurdu. Ağır yaralanan Özhelvacı sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden ayrılan Mustafa S. ise suç aleti tabanca ile birlikte polis merkezine giderek mesai arkadaşlarına teslim oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: EYÜP KIYAK

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Polis memuru cinayet işleyip teslim oldu
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