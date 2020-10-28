Polis memuru cinayet işleyip teslim oldu

Olay, akşam saatlerinde Alaylar 2 Mahallesi Seyit Harun Bulvarı üzerindeki bir iş yerinin önünde meydana geldi. İlçede görev yapan polis memuru Mustafa S., iddiaya göre aralarında husumet bulunan Ümit Özhelvacı'yı iş yerinin önünde eşinin gözü önünde tabanca ile ateş ederek vurdu. Ağır yaralanan Özhelvacı sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden ayrılan Mustafa S. ise suç aleti tabanca ile birlikte polis merkezine giderek mesai arkadaşlarına teslim oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: EYÜP KIYAK