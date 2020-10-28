Sağlık çalışanlarına istifa yasağı getirildi

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs sürecinde sağlık çalışanlarının istifa ve izin taleplerinin kabul edilmeyeceğini bildirdi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre, KOVİD-19 salgını ile mücadele sürecinde istifa ve atamaları durdurma kararı alındı. Her ne sebeple olursa olsun bu süreçte istifa talebinde bulunan personelin istifası kabul edilmeyecek. Yaş haddinden emekli olacaklar ile malulen emekli olacaklar haricinde bu kapsam dışındakilere emeklilik verilmeyecek. Yasal mazeret izinleri (evlilik, ölüm, analık, hastalık, refakat) hariç yıllık izinler durduruldu. Ataması yapılan personelin ayrılışı yapılamayacak.