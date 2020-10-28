Sahne dekorları kış öncesi kuşlara yuva oldu

Şehir tiyatrosunda gösterimden kalkmış oyunların kullanılamayacak durumda olan dekor ve aksesuarları; geri dönüştürülerek yepyeni kuş evleri haline getirildi. Dekor ve aksesuarlarından yapılan 40 kuş evi yaklaşan soğuk havada kuşlara sıcak bir yuva olması için parklardaki ağaçlara asıldı.



İstanbul'da Şehir Tiyatroları sahnelerinde, artık kullanılmayan dekor ve aksesuarlar, marangoz ustalarının hünerli ellerinde, İstanbul'un kuşları için yuvaya dönüştürüldü. Gösterimden kalkmış oyunların kullanılamayacak durumda olan dekor ve aksesuarları; sökme, zımparalama, kesme, montaj ve boyama aşamalarından geçtikten sonra geri dönüştürülerek yepyeni kuş evleri haline getirildi. Şu ana kadar 40'ı tamamlanan kuş evleri Maçka Demokrasi Parkı, Gülhane Parkı ve Yıldız Korusu'ndaki ağaçlara asıldı. Yaklaşan soğuk hava koşullarında bu evler, kuşlara sıcak bir yuva olacak.





ESKİ AHŞAP MALZEMELER KULLANILIYOR



Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü proje hakkında, "Eski dekorlarımız, kullanılamayacak durumda olan ahşap malzemelerimiz marangozhane atölyemizde, ustalarımızın hünerli ellerinde kuşlar için yuvaya dönüşüyor. Yaklaşan kış şartlarında doğada beraber yaşamımızı sürdürdüğümüz minik dostlarımı için böyle bir şey yapmak istedik. Şu an yaklaşık 40 adet kuş yuvası imalatı gerçekleştirdik. Maçka Demokrasi Parkı, Gülhane Parkı ve Yıldız Korusu içine kuş evlerinin montajı yapıldı. Bu sayıyı daha da artırmak amacındayız" ifadelerini kullandı.



"HAYVANLARIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK GÖREVİMİZ"



37 senedir Şehir Tiyatroları'nda çalışan marangoz ustası Cengiz Bulduk, "Önce bir çizim, yapacağımız malzemenin tasarımını yapıyoruz. Sonra gerekli malzemeleri kesip tutkallayıp çakıyoruz. Hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak her zaman bizler için önemli bir görev" diye konuştu.