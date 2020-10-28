Sahte içki üretmek için evini tesise çevirmiş

Kocaeli Polisi tarafından alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda, biri evlerini sahte içki üretmek için imalathaneye çeviren, diğeri ise kaçak içki depolayan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Son günlerde yurt genelinde yaşanan sahte ve kaçak içkiden ölüm vakaları üzerine, Tüm yurtta olduğu gibi Kocaeli'nde de kolluk kuvvetleri teyakkuza geçti. Alınan her ihbarı değerlendiren ve sürekli olarak uygulamalarda bulunan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, akşam saatlerinde başarılı bir operasyona imza attı.

EV DEĞİL İMALATHANE

Aldığı duyumlardan yola çıkan ve araştırmalarda bulunan Kocaeli Polisi, Derince İlçesinde bir adrese operasyon düzenledi. Baskın yapılan ev ve eklentisinde polis ekipleri de gördükleri karşısında şaşkına döndü. İçki imalathanesine çevrilen evde toplam 171 litre mayalanmaya bırakılmış içki, 4 litre sahte içki, 150 mg viski aroması, 4 litre üzüm suyu, içki imalatında kullanılan 1 adet derece, 1 adet hassas terazi, 2 adet huni, kova, damıtma kabı, hortum, damacanalar ve şişeler ele geçirildi. Evin sahibi gözaltına alındı. Hemen ardından Körfez İlçede bir evde düzenlenen operasyonda ise 50 adet 1 litrelik sahte ve bandrolsüz içki elegeçrildi. Her iki şahısta ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.