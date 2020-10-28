Şanlıurfa'da 16 kişi yurt ve pansiyonlara yerleştirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler hayata geçirilirken, salgınla mücadele kapsamında Şanlıurfa'da bugüne kadar valilik ve kaymakamlıklar tarafından gerçekleştirilen denetimler aralıksız devam ediyor.

VATANDAŞLAR YURT VE PANSİYONLARA YERLEŞTİRİLİYOR

Karantina sürecini evde geçirmesi gerekirken dışarıda bulunanlar, güvenlik güçleri tarafından tespit edilerek 112 Acil Servis ekiplerince yurt ve pansiyonlara getiriliyor.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Vakanın pozitif ya da temaslı olması durumuna göre vatandaşlar, yurt veya pansiyonun farklı bloklarına yerleştiriliyor. Bu kapsamda Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde Şanlıurfa'da 16 kişi karantina kurallarına uymadıkları gerekçesiyle yurt ve pansiyonlara yerleştirildi. Şanlıurfa'da denetimlerin devam edeceği bildirildi.