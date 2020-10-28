ŞANS TOPU SONUÇLARI sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 28 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Haftalık olarak Çarşamba ve Pazar günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığıyla MP TV canlı yayınıyla şanslı numaraları belirlenen MPİ 28 Ekim Şans Topu sonuçları, şans oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyordu. Bugün (28 Ekim 2020 Çarşamba) yapılan canlı çekiliş için kupon dolduran ve şanslı numaraları doğru tahminle büyük ikramiye kazanmak isteyen şans oyunu severler 28 Ekim MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. İşte MPİ 28 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama motoru…
Milli Piyango Online MP TV canlı çekiliş ile MPİ 28 Ekim Şans Topu sonuçları ve şanslı numaralar ile hızlı bilet sorgulama motoru detayları şöyle;
Şanslı numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.