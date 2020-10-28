Seyyar satıcılıktan belgesel yönetmenliğine

Kayseri'nin Bünyan İlçesi Tuzhisar Mahallesi'nde yaşayan Öner Çalış'ın (39) en büyük hayali belgesel yönetmenliğiydi. Ancak, meslek lisesini bitirdikten sonra ailesinin maddi durumu iyi olmadığı için üniversiteye gidemedi. Babası "Boş durma git marul sat" deyince, seyyar satıcılığa başladı. 22 yıl önce seyyar el arabasıyla sattığı marulların parasından 300 lire biriktirerek siyah beyaz bir kamera satın alan Öner Çalış, babasından gizli düğün çekimlerine gitmeye başladı. 6 yıl düğün çekimi yapan Çalış, 2004'te yerel bir televizyon kanalında haber kameramanlığına başladı. Yeni işiyle birlikte de çocukluk hayalini gerçekleştirerek, boş zamanlarında belgesel çekmeye başladı. Önceleri tek başıma çektiğim belgesellerden kazandığım paralarla iki profesyonel kamera ile hava çekimleri için drone satın aldı. Şimdi ise 6 kişilik ekibiyle özellikle köylerde dört mevsim belgesel çekiyor.

161 BELGESEL ÇEKTİ

Bugüne kadar 161 belgesel çektiğini belirten Öner Çalış, "Çektiğimiz belgesellerle, gurbet ve sıla arasında köprü oluyoruz. Köylerin yaz kış ve bahar aylarında ayrı ayrı belgesellerini çekip 224 dakika olarak birleştiriyoruz. belgesellerde eski örf adet, ağıtlar, köyde yaşanan deprem ve sel gibi sosyokültürel konuları ön plana çıkarıyoruz. Biz aslında o köyün gelecek nesillerinin görsel altyapısını oluşturuyoruz. Hem köylüler hem de gurbetteki yakınları belgeselleri finanse ediyorlar. Özelikle yurtdışında yaşayan gurbetçiler çektiğimiz belgeseller sayesinde bir nebze olsun memleket hasretlerini giderebiliyorlar. belgeselleri önceleri yurt dışındaki vatandaşlarımızın izlemesi için televizyon kanallarında ücret karşılığı yayınlatıyorduk. Ancak belgesellere yoğun ilgi olunca bu kez kanallar belgesellerimize talip oldular. Youtube'da yayınladığımız belgesellerin izlenme sayısı 3 milyonu buldu. Şimdiki projemiz ise Kayseri'yi dünyaya tanıtacak 16 dilde belgesel çekmek" dedi.