Son dakika: Ankara deprem ile sarsıldı! 28 Ekim 2020 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Ankara'da deprem mi oldu?

Son dakika haberler… Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Ankara'da saatler 05.04'ü gösterdiği esnada korkutan bir deprem meydana geldi. Yaşanan bu sarsıntı ülkemizde de merkez üssüne yakın konumdaki illerde hissedildi. Son dakika deprem haberi sonrası sarsıntıyı hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. İşte son dakika Ankara deprem haberinin detayları…

ANKARA'DA KORKUTAN DEPREM!

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.





Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.04'de Çubuk ilçesinde 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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