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Son dakika: ile sarsıldı! 28 Ekim 2020 Kandilli ve son depremler listesi ile Ankara'da deprem mi oldu?

ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ()'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre; ’nın Çubuk ilçesinde saat 05.04 ‘te 3.8 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen ülkemizde merkez üssüne yakın konumda ikamet eden vatandaşlar tarafından da hissedildi. İşte gelen son dakika Ankara depreminin detayları…

Giriş Tarihi: 28.10.2020 07:08 Son Güncelleme: 28.10.2020 07:10 ABONE OL
Son dakika: Ankara deprem ile sarsıldı! 28 Ekim 2020 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Ankara'da deprem mi oldu?

Son dakika haberler… Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Ankara'da saatler 05.04'ü gösterdiği esnada korkutan bir deprem meydana geldi. Yaşanan bu sarsıntı ülkemizde de merkez üssüne yakın konumdaki illerde hissedildi. Son dakika deprem haberi sonrası sarsıntıyı hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. İşte son dakika Ankara deprem haberinin detayları…

ANKARA'DA KORKUTAN DEPREM!

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.04'de Çubuk ilçesinde 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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Son dakika: Ankara deprem ile sarsıldı! 28 Ekim 2020 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Ankara'da deprem mi oldu?
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