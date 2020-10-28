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Son dakika: 'da meydan kavgası! O anlar kamerada!

'da şehrin göbeğinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Caddede çıkan kavgada taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırırken, dehşet dolu o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İşte son dakika haberinden şoke eden görüntüler...

DHA
Giriş Tarihi: 28.10.2020 12:15 Son Güncelleme: 28.10.2020 12:19 ABONE OL
Son dakika: Bursa'da meydan kavgası! O anlar kamerada!

Olay, pazartesi günü Davutdede Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi.

Son dakika: Bursa'da meydan kavgası! O anlar kamerada!

Caddede yürüyen iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Son dakika: Bursa'da meydan kavgası! O anlar kamerada!

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaklaşık 10 kişinin birbirine tekme ve yumrukla saldırdığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Son dakika: Bursa'da meydan kavgası! O anlar kamerada!

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı güçlükle ayırdı.

Son dakika: Bursa'da meydan kavgası! O anlar kamerada!

Kavgaya karışan kişiler, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Son dakika: Bursa'da meydan kavgası! O anlar kamerada!

İŞTE MEYDAN KAVGASINDAN KARELER...

Son dakika: Bursa'da meydan kavgası! O anlar kamerada!

İŞTE MEYDAN KAVGASINDAN KARELER...

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Son dakika: Bursa'da meydan kavgası! O anlar kamerada!
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